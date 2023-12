Libye: plus de 60 morts dans le naufrage d’un navire transportant des migrants

La Libye est devenue ces dernières années le principal point de transit pour les migrants fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient. (Archives AFP)

Le naufrage de samedi est la plus récente tragédie dans cette partie de la mer Méditerranée, une trajectoire-clé, mais dangereuse pour les migrants à la recherche d’une vie meilleure en Europe. Des milliers de personnes y sont mortes, selon les autorités.

L’OIM a précisé que le bateau transportait 86 migrants lorsque de fortes vagues l’ont renversé au large de la ville de Zuwara, sur la côte ouest de la Libye, et que 61 migrants se sont noyés, selon les témoignages des survivants.

«La Méditerranée centrale continue d’être l’une des routes migratoires les plus dangereuses au monde», a écrit l’agence de l’ONU sur le réseau social X, anciennement Twitter.

Alarm Phone, une ligne d’assistance téléphonique pour les migrants en détresse, a indiqué dans un gazouillis que certains migrants à bord ont contacté le groupe de bénévoles qui, à son tour, a alerté les autorités, y compris les «garde-côtes libyens qui ont déclaré qu’ils ne les chercheraient pas».

Un porte-parole des garde-côtes libyens n’était pas disponible immédiatement pour commenter.

Principal point de transit

La Libye est devenue ces dernières années le principal point de transit pour les migrants fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient, même si le pays d’Afrique du Nord a plongé dans le chaos à la suite d’un soulèvement qui a renversé et coûté la vie au chef libyen Mouammar Kadhafi en 2011.

Plus de 2250 personnes sont mortes sur la route d’Europe centrale cette année, selon Flavio Di Giacomo, porte-parole de l’OIM.

C’est «un chiffre dramatique qui démontre que malheureusement on n’en fait pas assez pour sauver des vies en mer», a-t-il déclaré dans un message sur le réseau social X.

Selon un recensement de l’OIM sur les migrants disparus, au moins 940 migrants ont été déclarés morts et 1248 disparus au large de la Libye entre le 1er janvier et le 18 novembre.

La vérification qui suit les mouvements migratoires a démontré qu’environ 14 900 migrants, dont plus de 1000 femmes et plus de 530 enfants, ont été interceptés et renvoyés en Libye cette année.

En 2022, le décompte de l’OIM a signalé 529 morts et 848 disparus au large de la Libye. Plus de 24 600 personnes ont été interceptées et renvoyées en Libye.

Ces dernières années, les trafiquants d’êtres humains ont bénéficié du chaos en Libye, du passage de migrants clandestins à travers les longues frontières du pays, qu’ils partagent avec six pays. Les migrants sont entassés sur des navires mal équipés, y compris des canots pneumatiques, et partent pour des voyages en mer risqués.

Ceux qui sont interceptés et renvoyés en Libye sont détenus dans des centres de détention gérés par le gouvernement, où sévissent de nombreux abus, comme du travail forcé, des viols et de la torture.

Les abus accompagnent souvent des tentatives d’extorsion d’argent aux familles des migrants emprisonnés avant de leur permettre de quitter la Libye sur les bateaux des trafiquants vers l’Europe.