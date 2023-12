L’armée israélienne met au jour le « plus grand tunnel » de Gaza

«Ce réseau massif de tunnels, qui se divise en plusieurs branches, s’étend sur plus de quatre kilomètres et n’arrive qu’à 400 mètres du point de passage d’Erez» entre Israël et le nord de la bande de Gaza. (GIL COHEN-MAGEN/AFP)

«Ce réseau massif de tunnels, qui se divise en plusieurs branches, s’étend sur plus de quatre kilomètres et n’arrive qu’à 400 mètres du point de passage d’Erez», entre Israël et le nord de la bande de Gaza, ont indiqué les forces armées israéliennes.

Ce tunnel a été dévoilé à la presse au 72e jour de la guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza, qui a fait quelque 1140 morts, en majorité des civils.

En représailles, l’armée israélienne a lancé une offensive militaire qui a fait plus de 18 800 morts dans la bande de Gaza, 70% des femmes, des enfants et adolescents tenue depuis 2007 par le Hamas, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

Le réseau souterrain a été découvert par les soldats israéliens menant depuis le 27 octobre l’opération terrestre, qui se poursuit dans toute la bande de Gaza, y compris au sud où se sont massés des centaines de milliers de civils déplacés par la guerre.

Selon un journaliste de l’AFP autorisé à s’y rendre, le tunnel est équipé d’un système de canalisation, d’électricité, de ventilations, d’égouts, de réseaux de communication et de rails.

L’armée affirme y avoir découvert un grand nombre d’armes prêtes à servir en cas d’attaque par le Hamas.

La neutralisation des tunnels est l’une des priorités de l’opération israélienne, alors que la bande Gaza serait creusée de 1.300 galeries sur 500 kilomètres, selon les estimations de l’Institut de la guerre moderne de l’académie militaire américaine West Point.

«Trêve immédiate et durable»

En visite dimanche en Israël, la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna a exprimé les inquiétudes de Paris face à l’ampleur des victimes civiles, et appelé à une trêve «immédiate et durable».

«Trop de civils sont tués», a-t-elle déclaré à l’issue d’une rencontre avec son homologue Eli Cohen, qui a estimé que «tout appel au cessez-le-feu» était «un cadeau pour le Hamas».

Le chef de la diplomatie britannique David Cameron et son homologue allemande Annalena Baerbock ont appelé de leur côté à «un cessez-le-feu durable», aussi rapidement que possible, dans une tribune commune publiée par le Sunday Times. Mais ils s’opposent à un «cessez-le-feu général et immédiat», estimant que le Hamas «doit déposer les armes».

Principaux alliés d’Israël, les États-Unis seront représentés dans les prochains jours par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, qui doit rencontrer des dirigeants en Israël, mais aussi à Bahreïn et au Qatar.

Il devrait notamment évoquer les tensions provoquées par les attaques en Mer rouge des rebelles Houthis du Yémen, présentées comme des ripostes à la guerre entre Israël et le Hamas. Plusieurs géants du transport maritime mondial ont annoncé interrompre le passage de leurs navires par cette route maritime commerciale majeure.

«Bain de sang»

Le ministère de la Santé du Hamas a déploré dimanche la mort 24 Palestiniens tués dans le camp de Jabaliya lors d’un bombardement israélien.

D’autres frappes ont tué au moins douze personnes dans la ville de Deir al-Balah dimanche, toujours selon le gouvernement du Hamas.

D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le service des urgences de l’hôpital al-Chifa dans le nord de Gaza est devenu «un bain de sang», avec des centaines de patients blessés et de nouveaux arrivant «chaque minute».

Les bombardements ont laissé une grande partie du territoire en ruines et l’ONU estime que 1,9 million des 2,4 millions de Gazaouis ont été déplacés par la guerre.

«Je ne serais pas surpris si des gens commençaient à mourir de faim, ou d’une combinaison de faim, maladie et faible immunité», a dénoncé Philippe Lazzarini, dirigeant de l’agence de l’Onu pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Pour alléger les pénuries en alimentation, eau, médicaments, carburants, Israël a commencé à laisser entrer de l’aide humanitaire depuis le terminal de Kerem Shalom, à la frontière avec l’Égypte, à la suite d’un accord avec les Etats-Unis.

Objectif: soulager le terminal de Rafah, qui était le seul par lequel l’aide humanitaire entrait.

Une source du Croissant rouge égyptien, équivalent de la Croix-Rouge, a affirmé à l’AFP que 79 camions étaient ainsi passé dimanche par ce terminal.

Par ailleurs, les télécommunications, qui avaient été coupées jeudi, étaient en cours de rétablissement dimanche en fin de journée.

«Pression militaire»

Hors de Gaza, l’autorité Palestinienne a déploré la mort dimanche de cinq nouveaux palestiniens en Cisjordanie occupée, où les violences ont flambé depuis le début de la guerre.

Israël échange par ailleurs régulièrement des tirs à travers sa frontière nord avec le Liban, principalement avec le mouvement libanais chiite Hezbollah soutenu par l’Iran.

Catherine Colonna doit se rendre lundi au Liban pour appeler toutes les parties à la «désescalade» sur ce front.

En Israël, les pressions sur le gouvernement sont montées en puissance depuis l’annonce vendredi de la mort de trois otages tués par des soldats qui les ont pris par erreur pour des combattants palestiniens.

Ils faisaient partie des quelque 250 personnes capturées lors de l’attaque du 7 octobre, dont 129 sont encore aux mains du Hamas.

Après une première trêve d’une semaine fin novembre, M. Netanyahu a jugé que la «pression militaire» restait nécessaire pour ramener les otages et briser le Hamas.

Le Qatar a confirmé samedi des «efforts diplomatiques en cours».

Le Hamas s’est cependant déclaré «contre toute négociation sur l’échange de prisonniers jusqu’à ce que l’agression contre notre peuple cesse complètement».