De fortes pluies et des vents violents s’abattent sur la côte est des États Unis

En Caroline du Sud, des secouristes ont même dû aller prêter assistance à des dizaines d’automobilistes qui se sont retrouvés coincés en raison des eaux de crue à Georgetown, une municipalité qui se trouve entre Charleston et Myrtle Beach.

Plus de 229 millimètres de pluie sont tombés dans cette région depuis samedi soir.

«Les inondations ne sont pas juste dans des endroits qui sont toujours plus à risque, il y en a dans des zones qui ne sont jamais un problème», a expliqué la porte-parole du comté de Georgetown, Jackie Broach.

De nombreuses rues ont dû être fermées en Caroline du Sud en raison des fortes pluies provoquées par la tempête.

Environ 100 millimètres de pluie se sont aussi abattus sur Charleston, où le pire semblait être passé dimanche après-midi. Des dizaines de routes ont été fermées, alors que des voitures coincées jonchaient les rues.

«C’était comme une tempête tropicale, mais en plein mois de décembre», a souligné Mme Broach lors d’un entretien téléphonique.

Aucun blessé ni décès n’a été signalé dans le comté de Georgetown, a-t-elle mentionné. Les rafales étaient suffisamment fortes pour renverser certains panneaux et arbres. Des décorations extérieures pour les Fêtes ont été arrachées, a-t-elle ajouté.

Selon le site PowerOutage.us, il y a eu plus de 31 000 pannes de courant en Caroline du Sud, plus de 14 000 en Caroline du Nord et plus de 11 000 en Floride.

La tempête, qui poursuit sa route vers le nord, devrait s’intensifier à mesure qu’elle se déplace le long des côtes de la Géorgie et de la Caroline du Nord, produisant de fortes pluies et des vents violents, ont indiqué les services météorologiques américains.

Des rafales de 56 km/h à 72 km/h pourraient faire tomber des arbres, en particulier sur un sol saturé.

New York se prépare

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a prévenu que des précipitations de 50 à 100 millimètres de pluie, accompagnées de vents violents, pourraient provoquer des inondations.

Des veilles d’inondations ont d’ailleurs été publiées pour plusieurs quartiers de la ville de New York, tandis que des avertissements de vent violent ont été mis en place en périphérie ainsi qu’à Long Island.

«Nous allons surmonter cette tempête, mais la clé est de bien se préparer», a affirmé le maire de New York, Eric Adams.

Les autorités municipales ont également demandé aux résidents de s’attendre à plusieurs heures de pluie et à d’éventuels retards lors de leurs déplacements prévus lundi matin.

Le Service météorologique national des États-Unis a aussi averti que de fortes précipitations s’abattront sur la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware.

La Floride aussi touchée

La tempête a déversé jusqu’à 127 millimètres de pluie sur toute la Floride, inondant ses rues et forçant l’annulation des défilés de bateaux et d’autres célébrations des Fêtes.

Les principaux aéroports de l’État sont toutefois restés ouverts en ce début de haute saison des vacances.

«Ce n’est pas une bonne journée pour aller nager ou faire du bateau», a souligné le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, sur le réseau social X.

Malgré ses désagréments, la tempête pourrait représenter une bonne nouvelle pour les habitants du sud-ouest de la Floride, qui sont confrontés à des restrictions quant à l’utilisation de l’eau à l’approche de ce qui est normalement la saison sèche de la région.