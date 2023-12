Israël poursuit les combats à Gaza malgré la pression internationale

L’embuscade dans la ville de Gaza a démontré que le Hamas est toujours capable de combattre dans certaines des zones les plus durement touchées, plus de deux mois et demi après une guerre aérienne et terrestre importante visant à détruire ses capacités militaires. Israël a imposé un siège total au nord de Gaza et en a rasé une grande partie, forçant la majeure partie de la population à fuir vers le sud il y a plusieurs semaines.

La résilience du Hamas remet en question la capacité d’Israël à le vaincre sans anéantir Gaza. Le soutien au Hamas a augmenté parmi les Palestiniens — en partie à cause de la résistance acharnée du groupe militant à un ennemi bien plus puissant — tandis que l’allié le plus important d’Israël, les États−Unis, a exprimé son inconfort croissant face aux morts de civils dans ce qui est déjà l’une des campagnes militaires les plus dévastatrices du XXIe siècle

«Nous continuerons jusqu’au bout, cela ne fait aucun doute, a déclaré mercredi soir le premier ministre Benjamin Netanyahu. Je dis cela malgré la grande douleur et la pression internationale. Rien ne nous arrêtera.»

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, devait se rendre en Israël jeudi. Les États−Unis ont pressé Israël de prendre des mesures plus strictes pour épargner les civils, et le président Joe Biden a déclaré plus tôt cette semaine qu’Israël perdait le soutien international en raison de ses «bombardements à l’aveugle».

L’embuscade a eu lieu mardi dans le quartier dense de Shijaiyah, dans la ville de Gaza, qui a également été le théâtre d’une bataille majeure lors de la guerre de 2014 entre Israël et le Hamas. Parmi les morts figuraient deux officiers de haut rang. Au total, 116 soldats ont été tués lors de l’offensive terrestre qui a débuté le 27 octobre.

De violents combats font rage depuis plusieurs jours à Shijaiyah et dans d’autres zones de l’est de la ville de Gaza et ses environs qui ont été encerclés plus tôt dans la guerre. Des dizaines de milliers de personnes restent dans le nord malgré les ordres d’évacuation répétés, affirmant qu’elles ne se sentent en sécurité nulle part à Gaza ou craignent de ne jamais retourner chez elles si elles les quittent.

Un lourd bilan

Des Palestiniens fouillent les décombres de la maison de la famille Shehada détruite par les bombardements israéliens à Rafah. (MAHMUD HAMS/Agence France-Presse)

L’offensive aérienne et terrestre d’Israël, lancée en réponse à l’attaque sans précédent du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, a tué plus de 18 600 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Le ministère ne fait pas de différence entre les décès de civils et de combattants. Son dernier décompte ne précise pas combien de femmes et de mineurs sont morts, mais ils représentent systématiquement environ les deux tiers des morts lors des décomptes précédents. Des milliers d’autres sont portés disparus et on craint qu’ils soient morts sous les décombres.

Près de 1,9 million de Palestiniens ont été chassés de leurs foyers, la plupart cherchant refuge dans le sud, alors qu’Israël continue de frapper ce qu’il considère comme des cibles militantes dans toutes les parties du territoire, tuant souvent des femmes et des enfants.

Les habitants ont signalé des frappes aériennes israéliennes pendant la nuit à Rafah, la ville la plus au sud de la frontière égyptienne. Un journaliste d’Associated Press a vu 27 corps amenés dans un hôpital local tôt jeudi.

Une femme a fondu en larmes après avoir reconnu le corps de son enfant.

«C’étaient des jeunes, des enfants, des déplacés, tous assis à la maison», a relaté Mervat Ashour alors qu’elle et d’autres pleuraient leurs proches.

«Il n’y avait ni résistants, ni roquettes, ni quoi que ce soit.» — Mervat Ashour

Un voisin qui a aidé à extraire les corps des décombres d’une frappe a déclaré qu’il n’y avait aucun survivant. «Nous avons vu des gens en morceaux», a témoigné Hassan Abdulaal.

De nouveaux ordres d’évacuation émis alors que les troupes étaient déployées dans la ville méridionale de Khan Younès au début du mois ont poussé les abris gérés par l’ONU au point de rupture et forcé les gens à installer des camps de tentes dans des zones encore moins hospitalières. Les fortes pluies et le froid de ces derniers jours ont aggravé leur misère, inondant les tentes et obligeant les familles à se rassembler autour des feux pour se réchauffer.

Israël a fermé Gaza à toute aide humanitaire, à l’exception d’un filet d’aide humanitaire, et les agences de l’ONU ont eu du mal à la distribuer depuis que l’offensive s’est étendue au sud en raison des combats et des fermetures de routes. Presque aucune aide n’est parvenue au nord depuis le début de la guerre.

Appui au Hamas

Israël aurait pu espérer que la guerre et ses difficultés retourneraient les Palestiniens contre le Hamas, accélérant ainsi sa disparition, mais comme lors des précédentes vagues de violence, cela semble avoir l’effet inverse.

Un sondage mené par le Centre palestinien de recherche politique et d’enquête a révélé que 44 % des personnes interrogées en Cisjordanie occupée ont déclaré soutenir le Hamas, contre seulement 12 % en septembre. À Gaza, les militants ont bénéficié d’un soutien de 42 %, contre 38 % il y a trois mois.

C’est encore une minorité dans les deux territoires. Mais même de nombreux Palestiniens qui ne partagent pas l’engagement du Hamas à détruire Israël et à s’opposer à ses attaques contre des civils considèrent qu’il s’agit d’une résistance à l’occupation israélienne, vieille de plusieurs décennies, des terres qu’ils souhaitent pour un futur État.

Le sondage a quant à lui montré un rejet massif du président palestinien Mahmoud Abbas, soutenu par l’Occident, avec près de 90 % affirmant qu’il doit démissionner. L’administration du dirigeant de 88 ans, qui gouverne certaines parties de la Cisjordanie occupée par Israël, est largement considérée par les Palestiniens comme corrompue, autocratique et complice de l’occupation, car il travaille avec Israël pour supprimer le Hamas et d’autres groupes militants.

Un hélicoptère de guerre israélien lance un missile proche de la frontière à Gaza. Le pilonnage incessant a renforcé l'appui des Palestiniens au Hamas. (JACK GUEZ/Agence France-Presse)

Les États−Unis souhaitent que l’Autorité palestinienne internationalement reconnue de M. Abbas gouverne également Gaza, qu’elle a perdue face au Hamas au cours d’une semaine de combats de rue en 2007. Les États−Unis souhaitent également relancer le processus de paix, disparu depuis longtemps, pour négocier la création d’un État palestinien.

Le gouvernement Nétanyahou est fermement opposé à la création d’un État palestinien et a déclaré qu’il maintiendrait un contrôle sécuritaire illimité sur Gaza.

Les Israéliens restent fermement favorables à la guerre et la considèrent comme nécessaire pour empêcher une répétition des événements du 7 octobre. Ce jour−là, des militants palestiniens ont attaqué des communautés dans le sud d’Israël, tuant environ 1200 personnes, pour la plupart des civils, et prenant quelque 240 otages.

Environ la moitié des otages, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été libérés le mois dernier lors d’un cessez−le−feu d’une semaine en échange de la libération de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël.