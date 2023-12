L’ébauche de texte des négociations de la COP 28 qualifiée «d’édulcorée»

Un nouveau texte publié lundi après−midi sur ce que l’on appelle le bilan mondial — la partie des négociations qui évalue où en est le monde par rapport à ses objectifs climatiques et comment il peut les atteindre — appelle les pays à réduire «la consommation et la production de combustibles fossiles, d’une manière juste, ordonnée et équitable».

La publication a déclenché une frénésie de peaufinage de la part des envoyés gouvernementaux et d’analyses minutieuses de la part des groupes de défense, quelques heures seulement avant la fin prévue des pourparlers mardi en fin de matinée — même si de nombreux observateurs s’attendent à ce que la finale se prolonge dans le temps, comme c’est souvent le cas lors des pourparlers annuels de l’ONU.

Les petites nations insulaires, parmi les endroits les plus vulnérables dans un monde où les températures et le niveau des mers augmentent, ont critiqué l’ébauche et évalué leurs options. Les décisions finales des COP doivent être prises par consensus et les objections peuvent encore le torpiller. Les militants ont déclaré qu’ils craignaient que les objections potentielles des pays producteurs d’énergie fossile, comme l’Arabie Saoudite, n’aient édulcoré le texte.

La colère a grandi lundi, à mesure que les participants avaient plus de temps pour lire le document.

«Tombes aquatiques»

«Ce que nous avons vu aujourd’hui est inacceptable», a déclaré le délégué en chef des îles Marshall et ministre des Ressources naturelles, Samuel Silk. «Nous n’irons pas silencieusement vers nos tombes aquatiques. Nous n’accepterons pas une issue qui entraînerait une dévastation pour notre pays et pour des millions, voire des milliards, de personnes et de communautés les plus vulnérables», a-t-il ajouté.

Le commissaire européen à l’Action pour le climat, Wopke Hoekstra, a qualifié le texte de «décevant», tandis que la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a qualifié les éléments clés du texte d’«inacceptables».

«Le besoin urgent de remplacer et de réduire les combustibles fossiles dans le secteur de l’électricité au cours de cette décennie critique est totalement absent. Le langage sur le charbon contredit la politique énergétique de l’UE et autorise la construction de nouvelles centrales électriques au charbon. Surtout, le contexte entourant les combustibles fossiles induit le monde en erreur.

«Cela suggère que les fossiles peuvent continuer à jouer un rôle essentiel dans notre avenir», a déclaré Annalena Baerbock.

Les délégations sont censées parvenir à un accord allant dans le sens d’un plafonnement du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius pour stopper les pires effets du changement climatique, depuis la chaleur dévastatrice, les sécheresses, les tempêtes jusqu’à l’élévation du niveau de la mer et d’autres phénomènes extrêmes.

Dans le document de 21 pages, les mots pétrole et gaz naturel n’apparaissaient pas et le mot charbon apparaissait deux fois lundi matin. Il y avait également une seule mention du captage du carbone, une technologie vantée par certains pour réduire les émissions bien qu’elle n’ait pas été testée à grande échelle.

Des militants ont déclaré que le texte avait été rédigé par la présidence de la COP 28, dirigée par le PDG d’une compagnie pétrolière émiratie, et ont souligné ses lacunes perçues. Cette ébauche du texte appelle à «éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui encouragent la consommation inutile», mais ne réussit pas à prévoir la mise en place de ce qui est nécessaire pour éliminer complètement les combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon.

Un «énorme pas en avant», selon la présidence

La présidence de la COP, dans un communiqué, a rétorqué que le texte constituait un «énorme pas en avant» et qu’il était désormais «entre les mains des parties, en qui nous avons confiance pour faire ce qu’il y a de mieux pour l’humanité et la planète».

Le président de la COP 28, Sultan Al−Jaber, a évité une conférence de presse prévue et s’est directement rendu à une réunion avec les délégués juste après 18 h 30. C’était la deuxième fois qu’il annulait un point de presse lundi.

«Nous avons un texte et nous devons nous mettre d’accord sur celui−ci. Le temps des discussions touche à sa fin et il n’y a pas de temps pour hésiter. Le moment est venu de décider.» — Sultan Al−Jaber

Il a ajouté : «Nous devons encore combler de nombreuses lacunes. Nous n’avons pas de temps à perdre.»

Les critiques ont soutenu qu’il y avait encore beaucoup à faire.

«Ce texte est un cauchemar de propositions faibles et de contradictions internes, a déclaré Tom Evans du groupe de réflexion européen E3G. Les 17 prochaines heures doivent voir les champions de l’ambition se mobiliser.»

«Les mots “élimination progressive” ont été progressivement supprimés, a déclaré Li Shuo, directeur de l’Asia Society Policy Institute. Nous devons introduire progressivement les mots “élimination progressive”. Je pense qu’il y a encore une chance pour les pays de le faire.»

Jean Su du Centre pour la diversité biologique a déclaré que le texte «recule de manière désastreuse par rapport au langage original proposant une élimination progressive des combustibles fossiles».

«Si cette monstruosité de nivellement par le bas devient le dernier mot, cette COP cruciale sera un échec.» — Jean Su

Mais Mohamed Adow de Power Shift Africa a pour sa part indiqué que «le texte jette les bases d’un changement transformationnel».

«C’est la première COP où l’expression combustible fossile est effectivement incluse dans l’ébauche de décision. C’est le début de la fin de l’ère des combustibles fossiles», a-t-il déclaré.