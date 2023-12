Trump annonce qu’il ne témoignera pas lundi à son procès civil pour fraude

Dans un message diffusé sur un réseau social conservateur, l’ancien président affirme (en lettres majuscules) avoir témoigné de façon «très fructueuse et concluante». Il a ajouté qu’il n’était plus nécessaire pour lui de comparaître de nouveau.

Trump devait revenir lundi pour venir conclure les témoignages de la défense.

Il a annoncé avoir annulé sa présence en l’annonçant en lettres majuscules sur la plateforme Truth Social.

L’ancien président s’était souvent montré pugnace et provocateur lors de son témoignage du 6 novembre. Il s’était querellé avec le juge Arthur Engeron et insulté la procureure générale de l’État de New York Letitia James.

Trump et sa société sont accusés d’avoir gonflé la valeur de ses propriétés et d’avoir trompé les banques et les assureurs dans le cadre de la conclusion d’accords commerciaux et de prêts. L’homme d’affaires a nié ces allégations.

Lors de son témoignage, il avait souvent répondu aux questions des procureurs en se lançant dans de longs monologues. Le juge Engeron lui avait demandé de rester concis, lui rappelant, ainsi qu’à la salle d’audience, qu’«il ne s’agit pas d’un rassemblement politique»,

Si Trump avait témoigné lundi, ses avocats avaient mené l’interrogatoire, mais les procureurs auront pu ensuite le contre−interroger.