Gaza: Israël doit respecter ses obligations humanitaires

Ce texte doit être examiné dimanche au cours d’une session spéciale du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé, convoquée pour discuter « de la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. »

Il est présenté par l’Algérie, l’Arabie saoudite, la Bolivie, la Chine, l’Egypte, les Emirats arabes unis, l’Indonésie, l’Irak, la Jordanie, le Liban, la Malaisie, le Maroc, le Pakistan, la Palestine, le Qatar, la Tunisie, la Turquie et le Yémen.

« Le Conseil exécutif se déclare vivement préoccupé par la situation humanitaire catastrophique qui prévaut dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et plus particulièrement par les opérations militaires menées dans la bande de Gaza », peut-on lire en préambule de ce projet.

Le texte s’inquiète du « siège qui est mené » et de l’ampleur « des dommages considérables causés au secteur de la santé publique. »

Il évoque aussi les risques que peut faire courir la présence de « milliers de victimes toujours enfouies sous les décombres » pour la santé publique, tout comme les conditions d’hygiène et les refuges surpeuplés.

Israël impose un siège total au territoire palestinien depuis le 9 octobre, deux jours après l’attaque sans précédent des commandos du Hamas, qui ont massacré 1.200 personnes, surtout des civils, en Israël, et pris quelque 240 autres en otage, selon les autorités israéliennes.

L’attaque du mouvement islamique n’est pas évoquée dans le projet de résolution.

En représailles, Israël a pilonné le territoire palestinien et lancé le 27 octobre une offensive terrestre.

Selon le gouvernement du Hamas plus de 17 000 personnes, dont 70% de femmes et de mineurs, ont péri dans ce territoire palestinien très densément peuplé.

Le projet de résolution exige « de la puissance occupante » de « garantir le respect et la protection de l’ensemble du personnel médical et des agents humanitaires dont l’activité est d’ordre exclusivement médical, de leurs moyens de transport et de leur matériel, ainsi que des hôpitaux et des autres installations médicales. »

Il exige aussi « de la puissance occupante qu’elle facilite le passage sans interruption, ordonné, libre, en toute sécurité et sans entrave du personnel médical et des agents humanitaires. »

Le texte demande en outre à la communauté internationale « de mobiliser des financements suffisants pour répondre aux besoins immédiats et futurs des programmes de santé de l’OMS » et pour « reconstruire le système de santé palestinien, en étroite coopération avec l’OMS et les institutions compétente » des Nations unies.

Le Conseil exécutif de l’OMS comprend 34 pays membres, élus pour trois ans parmi chacune des régions de l’organisation. Il joue un rôle très important pour mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée mondiale de la santé.