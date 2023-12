Une fusillade fait trois morts à l’Université du Nevada à Las Vegas

Le tireur a été abattu lors d’un échange de tirs avec les forces de l’ordre, a indiqué la police. L’attaque, survenue à l’Université du Nevada à Las Vegas, a provoqué une onde de choc dans une ville encore marquée par la mort de 60 personnes lors d’une fusillade de masse en 2017.

Le suspect travaillait auparavant à l’Université d’East Carolina en Caroline du Nord, selon la source de l’Associated Press, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à divulguer de l’information publiquement.

La police n’a pas immédiatement dévoilé l’identité du tireur et celles des victimes. Elle ne s’est pas non plus avancée sur un motif possible.

Des informations faisant état de coups de feu tirés vers 11h45, heure locale, ont poussé les policiers à envahir le campus, pendant que les étudiants et les professeurs se barricadaient dans les classes et les dortoirs.

La fusillade s’est amorcée au quatrième étage du bâtiment qui abrite la Lee Business School de l’université. Le tireur s’est déplacé sur plusieurs étages avant d’être abattu à l’extérieur du bâtiment, a indiqué le chef de la police du campus, Adam Garcia.

Kevaney Martin, qui enseigne à l’université, s’est réfugiée sous un bureau dans sa classe, où un autre membre du corps professoral et trois étudiants se sont cachés avec elle.

«C’était terrifiant. Je ne peux même pas commencer à expliquer ce qui s’est passé, a-t-elle raconté. J’essayais de rester forte pour mes élèves et j’essayais de ne pas pleurer, mais ce sont des émotions que je ne veux plus jamais vivre.»

Les étudiants et la communauté universitaire ont été alertés de l’urgence par un message publié sur le réseau social X, qui disait: «Ceci n’est pas un test. FUIR, SE CACHER, SE BATTRE.»

Il n’était pas possible de dire dans l’immédiat combien des 30 000 étudiants de l’Université du Nevada à Las Vegas se trouvaient sur le campus au moment de la fusillade.

Le shérif Kevin McMahill a cependant avancé que si la police n’avait pas tué l’agresseur, «d’innombrables vies supplémentaires auraient pu être perdues».

«Aucun étudiant ne devrait avoir peur de poursuivre ses rêves sur un campus», a rappelé le shérif.

Les cours ont été annulés jusqu’à vendredi à l’université.

La fusillade s’est produite à quelques kilomètres seulement du lieu de la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire moderne des États-Unis.

Lors du massacre survenu le 1er octobre 2017, un homme armé a ouvert le feu depuis un gratte-ciel de Mandalay Bay, tuant 60 personnes qui assistaient à un festival de musique en contrebas. Des centaines d’autres personnes ont aussi été blessées.