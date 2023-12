Un Canadien peut faire sortir ses enfant de Gaza, mais pas sa femme

Nael Alhalis affirme que sa fille de 13 ans et son fils de neuf ans, qui sont citoyens canadiens, figurent sur la liste des étrangers autorisés à quitter Gaza par un poste à la frontière avec l’Égypte, mais pas son épouse palestinienne.

Il affirme que des responsables du gouvernement canadien lui ont dit qu’ils plaidaient pour que sa femme soit elle aussi inscrite sur la liste, mais que le dossier était finalement hors de leur contrôle.

M. Alhalis affirme que ses enfants ne peuvent pas traverser la frontière sans être accompagnés et que même le voyage jusqu’à la frontière sud depuis le centre de Gaza, où sa famille est hébergée, devient de plus en plus périlleux à mesure que les bombardements israéliens s’intensifient.

Né à Gaza, M. Alhalis a plus tard immigré au Canada et il possède une maison à Burlington, en Ontario. Il soutient que lui et sa famille vivent surtout à Gaza depuis six ans et qu’il voyageait pour son travail lorsque la guerre entre Israël et le Hamas a commencé, le 7 octobre.

L’homme de 46 ans dit qu’il se sent de plus en plus impuissant. Il craint que sa famille ne soit tuée à tout moment et il exhorte Ottawa à faire davantage pour l’aider.