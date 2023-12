Guerre Israël-Hamas: Affaires mondiales confirment le décès d’un Canadien au Liban

Le ministère affirme que le décès s’est produit au Liban, mais n’a fourni aucun autre détail dans une mise à jour dimanche soir.

Il indique que 130 Canadiens ont quitté Gaza par le passage de Rafah, à la frontière avec l’Égypte, après sa réouverture aux ressortissants étrangers cette fin de semaine. Depuis l’ouverture de la frontière aux ressortissants étrangers, plus de 600 Canadiens ont pu traverser.

Affaires mondiales prévient par ailleurs que les Canadiens et leur famille pourraient faire face à des retards et des fermetures sans préavis du poste frontalier de Rafah en raison de la situation imprévisible.

Sept Canadiens et une personne ayant des liens étroits avec le Canada ont été tués lors de la première attaque menée par le Hamas en Israël, qui a tué environ 1200 civils, pour la plupart, le 7 octobre.

Un Canadien est toujours porté disparu, mais n’a pas été identifié par Affaires mondiales.

L’armée israélienne a déclaré dimanche que son offensive terrestre s’était étendue à toutes les parties de Gaza et a ordonné l’évacuation de davantage de zones dans et autour de la deuxième plus grande ville de la région, Kahn Younis.

De violents bombardements ont été signalés dans la nuit et jusqu’à dimanche à Khan Younis ainsi qu’à Rafah, où Israël affirme que de nombreux dirigeants du Hamas se cachent.

Israël a promis que ses efforts dans le sud de Gaza ne seraient «pas moins puissants» que ses attaques dans le nord de Gaza.

Une grande partie des 2,3 millions d’habitants du territoire sont entassés dans le sud après que les forces israéliennes ont ordonné aux civils de quitter le nord au début de la guerre qui dure depuis deux mois.

Selon la plus récente mise à jour d’Affaires mondiales, il y a actuellement 5674 Canadiens inscrits à la Liste des Canadiens à l’étranger en Israël, 426 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et 17 994 au Liban.

Avec des informations de l’Associated Press