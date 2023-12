Attaque mortelle près de la Tour Eiffel: le parquet antiterroriste saisi, l’assaillant en garde à vue

L’assaillant, Armand Rajabpour-Miyandoab, un Français né en 1997, a été interpellé peu après les faits et placé en garde à vue.

Il s’est attaqué à coups de couteau à un homme de nationalité allemande né en 1999 et s’en est pris à deux autres personnes à coups de marteau, à proximité du pont de Bir Hakeim enjambant la Seine.

Le Pnat a indiqué à l’AFP avoir ouvert une enquête pour assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques, l’agresseur a crié «Allah akbar» au moment des faits, selon une source policière.

Il aurait dit aux policiers l’ayant interpellé qu’il «ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent, tant en Afghanistan qu’en Palestine» et aurait aussi déclaré qu’il «en voulait» pour «ce qui se passait à Gaza» et que la France serait «complice de ce que faisait Israël» là-bas, a précisé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin lors d’un point presse sur place.

Les enquêteurs vont se pencher sur le suivi médical de l’auteur, un homme au «profil très instable, très influençable», selon une source sécuritaire à l’AFP. «Est-ce qu’il était suivi médicalement comme il aurait dû l’être et comme il l’a été un temps, c’est une question qui se posera ?», a dit une source policière à l’AFP.

Cet homme avait déjà été interpellé en 2016 par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour un projet d’action violente à La Défense, à l’ouest de Paris. Il avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement et était sorti après quatre ans de détention, selon cette source.

Armand Rajabpour-Miyandoab, qui vivait chez ses parents en Essonne selon Gérald Darmanin, a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de revendication de son attaque, ont confirmé à l’AFP des sources policières et sécuritaires.

Dans la vidéo, l’assaillant évoque «l’actualité, le gouvernement, le meurtre de musulmans innocents», a détaillé la source sécuritaire.

Des policiers montent la garde près d'un périmètre de sécurité établi après qu'une personne a été tuée et deux autres blessées lors d'une attaque au couteau à Paris, le 2 décembre 2023. (DIMITAR DILKOFF/AFP)

À ce stade, les enquêteurs ne savent pas quand elle a été tournée, mais elle a été postée en ligne «concomitament» au passage à l’acte, selon cette source.

La victime décédée est un touriste allemand, selon Gérald Darmanin.

«L’attaque s’est passée peu après 21H00 entre le quai de Grenelle et Bir Hakeim, l’assaillant s’en est pris à un couple de touristes», a rapporté le ministre de l’Intérieur. «L’homme est décédé sous les coups de couteau» et l’attaquant «s’en est pris à la femme de ce touriste allemand», mais elle a eu la vie sauve «grâce à un chauffeur de taxi qui a vu la scène».

L’assaillant a alors traversé le pont. Poursuivi par les policiers, il a manifestement agressé deux autres personnes dont la vie n’est pas en danger: une personne serait blessée d’un coup de marteau au niveau de l’oeil et une autre serait particulièrement «choquée», selon le récit de Gérald Darmanin.

Les deux blessés sont un Français, âgé d’une soixantaine d’années, et un touriste étranger, a-t-il précisé. La nationalité de ce dernier n’a pas été précisé à ce stade.

«Au secours»

Des policiers montent la garde dans un périmètre de sécurité établi après qu'une personne a été tuée et deux autres blessées lors d'une attaque au couteau à Paris, le 2 décembre 2023. (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Joseph S., 37 ans, gérant en grande surface, a assisté à la scène, installé dans un bar en face du pont. Alors qu’il fumait la chicha avec un ami, il a entendu des cris et des gens crier «au secours, au secours» et qui couraient. Il décrit un homme «avec un marteau dans la main» qui agresse un homme. Toujours selon ce témoin, en «5-10 minutes», la police est arrivée.

Emmanuel Macron a eu depuis Doha, avant de décoller pour la France, Gérald Darmanin au téléphone qui l’a informé de l’attaque, a-t-on appris dans l’entourage du président.

«J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l’attaque terroriste survenue à Paris et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge», a écrit M. Macron sur X

«Nous ne céderons rien face au terrorisme», a affirmé dimanche la première ministre Élisabeth Borne sur X. «Mes pensées vont à la victime, aux blessés et à leurs proches. Je salue le courage et le professionnalisme de nos forces de l’ordre et nos services de secours mobilisés», a-t-elle encore écrit.

De nombreuses réactions ont afflué dans la soirée. «Une fois encore le terrorisme a frappé sur notre sol, en pleine soirée, à Paris. J’apporte tout mon soutien aux victimes et à leurs familles», a dit la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet.

La présidente de la région IDF Valérie Pécresse a adressé ses «pensées pour la personne décédée et les blessés». «Toute la lumière doit être faite sur cette attaque au coeur de Paris», a-t-elle ajouté.

L’attaque survient moins de deux mois après celle d’Arras qui a coûté la vie à un enseignant mi-octobre et conduit au relèvement du plan Vigipirate au niveau maximal «urgence attentat».