Fin de trêve à Gaza, Israël reprend les combats et annonce des évacuations

De la fumée s'élève au-dessus des bâtiments lors d'une frappe israélienne au sud de la bande de Gaza, vendredi, après la reprise des combats entre Israël et le Hamas. (SAID KHATIB/AFP)

Le médiateur du Qatar a déclaré vendredi que des efforts étaient en cours pour renouveler un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et a exprimé ses «profonds regrets» face à la reprise des bombardements israéliens.

Plus de 100 otages ont été libérés au cours de la trêve de sept jours, dont la plupart semblent en bonne santé physique mais secoués. Israël affirme qu’environ 125 hommes sont toujours retenus en otages.

Le Hamas a repris ses tirs de roquettes vers Israël dès la fin de la trêve. (JACK GUEZ/AFP)

Les 240 Palestiniens libérés dans le cadre du cessez-le-feu étaient pour la plupart des adolescents accusés d’avoir lancé des pierres et des bombes incendiaires lors d’affrontements avec les forces israéliennes.

L’accord qui a débuté le 24 novembre a pris fin après une semaine et de multiples prolongations, malgré la pression internationale pour que la trêve soit maintenue le plus longtemps possible. Des semaines de bombardements israéliens et une campagne terrestre ont provoqué le déracinement de plus des trois quarts des 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza, conduisant à une crise humanitaire.

Une trêve temporaire entre Israël et le Hamas a pris fin vendredi, l'armée israélienne affirmant que les opérations de combat avaient repris, accusant le Hamas de violer la pause opérationnelle. (SAID KHATIB/AFP)

Plus de 13 300 Palestiniens ont été tués jusqu’ici, dont environ les deux tiers de femmes et de mineurs, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, qui ne fait pas de différence entre civils et combattants. D’autre part, quelque 1200 Israéliens ont été tués, pour la plupart lors de l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a déclenché la guerre.

Vendredi, l’armée israélienne a publié une carte découpant la bande de Gaza en centaines de parcelles numérotées et a demandé aux habitants de se familiariser avec le numéro lié à leur emplacement en cas d’éventuelle évacuation.

Avant la trêve, la principale zone de combat se trouvait au nord de Gaza, où se concentrent les forces terrestres israéliennes. Désormais, l’attention de l’armée israélienne semble s’être portée sur le sud de Gaza, peuplé de quelque 2 millions de Palestiniens.

Il n’était pas clair comment les Palestiniens seraient informés de leurs numéros désignés et des appels à évacuation, ni vers où les résidents seraient censés évacuer, car les maisons et les abris du sud débordent de ceux qui ont fui le nord.

Plus tôt vendredi, l’armée a largué des tracts sur une zone à l’est de la ville de Khan Younis, dans laquelle les habitants ont été invités à partir pour leur sécurité.