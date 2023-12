Biden se tourne vers Hollywood pour sa campagne de financement

Joe Biden prévoit également des collectes de fonds à Washington, Boston, Maryland, où il apparaîtra avec le gouverneur Wes Moore, et à Philadelphie, où il sera rejoint par le gouverneur Josh Shapiro. (Andrew Harnik/AP)

L’événement organisé vendredi prochain au domicile de Michael Smith, un célèbre décorateur d’intérieur, et de son partenaire James Costos, un ancien cadre de HBO qui fut ambassadeur du président Barack Obama en Espagne, devrait générer des millions de dollars et attirer une foule de vedettes. Le rockeur Lenny Kravitz devrait se produire.

Le réalisateur Steven Spielberg et son épouse, l’actrice Kate Capshaw, sont parmi les hôtes de l’événement, tout comme le magnat de l’industrie du disque David Geffen, la productrice et réalisatrice Shonda Rhimes et le réalisateur Rob Reiner.

L’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est également parmi les hôtes. La chanteuse Barbra Streisand devrait y assister.

L’événement fait partie d’une campagne de collecte de fonds plus large menée par M. Biden et survient alors que le président démocrate tente d’engranger des liquidités pour ce qui sera probablement une revanche éprouvante contre le républicain Donald Trump.

