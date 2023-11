Blinken et le président israélien saluent la mémoire d’Henry Kissinger

«Il était extraordinairement généreux de sa sagesse et de ses conseils. Peu de personnes ont été de meilleurs élèves de l’Histoire - et encore moins de personnes ont davantage contribué à façonner l’Histoire - qu’Henry Kissinger», a-t-il affirmé à Tel-Aviv aux côtés du président israélien Isaac Herzog.

Henry Kissinger, figure controversée de la diplomatie américaine, est décédé mercredi à 100 ans. Il a été secrétaire d’État sous Richard Nixon et Gerald Ford, à l’époque de la Guerre froide.

«Nous sommes de grands admirateurs d’Henry Kissinger», a déclaré pour sa part le président israélien, rappelant que l’ancien chef de la diplomatie américaine avait «posé la pierre angulaire de l’accord de paix qui a été signé plus tard avec l’Égypte».

Le président israélien Isaac Herzog lors d'une réunion avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, à Tel Aviv, jeudi. (Saul Loeb/AP)

«Lors de notre dernière conversation, il a mis fin à l’appel en disant: ‘Monsieur le Président, sachez que j’ai toujours aimé, admiré et soutenu l’État d’Israël’. J’ai donc toujours ressenti son amour et sa compassion pour Israël et sa foi en l’État juif», a ajouté M. Herzog.

Henry Kissinger est reconnu aux États-Unis pour son rôle de médiateur entre Israël et les pays arabes. En 1973, après l’attaque surprise de pays arabes lors de la fête juive de Yom Kippour en Israël, il organisa notamment un pont aérien massif pour ravitailler l’allié israélien en armes.