Le grand diplomate américain Henry Kissinger meurt à 100 ans

L’annonce a été faite par sa société de conseil qui a indiqué que M. Kissinger s’était éteint dans sa maison du Connecticut.

Heinz Alfred Kissinger est né dans la ville bavaroise de Fürth le 27 mai 1923, fils d’un instituteur. Sa famille quitte l’Allemagne nazie en 1938 et s’installe à Manhattan, où Heinz change son nom pour Henry.

M. Kissinger a eu deux enfants, Elizabeth et David, issus de son premier mariage.

Avec sa présence bourrue, mais imposante, et sa manipulation du pouvoir en coulisses, M. Kissinger a exercé une influence peu commune sur les affaires mondiales sous les présidents Richard Nixon et Gerald Ford, ce qui lui a valu d’être vilipendé et de recevoir le prix Nobel de la paix.

Le pouvoir de M. Kissinger s’est accru pendant les troubles du Watergate, lorsque ce diplomate à l’écoute des politiques a assumé un rôle proche de celui de co-président d’un Nixon affaibli.

«Il ne fait aucun doute que ma vanité était piquée au vif, écrira plus tard Kissinger à propos de son influence grandissante. Mais l’émotion dominante était le pressentiment d’une catastrophe.»

Juif ayant fui l’Allemagne nazie avec sa famille à l’adolescence, Henry Kissinger a cultivé la réputation d’un homme d’État respecté, prononçant des discours, offrant des conseils aux républicains comme aux démocrates et gérant une entreprise de conseil internationale.

Jamais sans ses détracteurs, Kissinger, après son départ du gouvernement, a été harcelé par des critiques qui affirmaient qu’il devrait être tenu responsable de sa politique en Asie du Sud-Est et de son soutien aux régimes répressifs d’Amérique latine.

L’ancien président George W. Bush a déclaré que les États-Unis «ont perdu l’une des voix les plus fiables et les plus distinctives en matière de affaires étrangères» (AP, Alex Brandon/AP, Alex Brandon)

Pendant huit années agitées, d’abord en tant que conseiller à la sécurité nationale, puis en tant que secrétaire d’État, et pendant un certain temps en occupant les deux titres, M. Kissinger a abordé l’ensemble des questions majeures de politique étrangère. Il a mené la première «diplomatie de la navette» dans la quête de la paix au Moyen-Orient. Il a utilisé des canaux secrets pour entretenir les liens entre les États-Unis et la Chine, mettant ainsi fin à des décennies d’isolement et d’hostilité mutuelle.

Il est apparu à la Maison-Blanche sous le règne du président Donald Trump à de multiples reprises. Mais les documents et les enregistrements de l’époque du président Nixon, qui ont été publiés au fil des ans, ont apporté des révélations - souvent dans les propres termes de M. Kissinger - qui l’ont parfois placé sous un jour peu flatteur.

À 99 ans, il était encore en tournée pour son livre sur le leadership. Lorsqu’on lui a demandé lors d’un entretien avec ABC en juillet 2022 s’il souhaitait pouvoir revenir sur l’une de ses décisions, M. Kissinger a hésité en déclarant : «J’ai pensé à ces problèmes toute ma vie. C’est mon passe-temps ainsi que mon métier. Et donc les recommandations que j’ai faites étaient les meilleures dont j’étais alors capable.»

Alors que M. Kissinger fêtait ses 100 ans en mai 2023, son fils David écrivait dans le Washington Post que le centenaire de son père «pourrait avoir un air inévitable pour quiconque connaît sa force de caractère et son amour du symbolisme historique. Non seulement il a survécu à la plupart de ses pairs, d’éminents détracteurs et étudiants, mais il est également resté infatigablement actif tout au long de ses 90 ans.»

Interrogé lors d’une interview sur CBS à l’approche de son 100e anniversaire sur ceux qui considèrent sa conduite de la politique étrangère au fil des ans comme une sorte de «criminalité», Kissinger s’est montré tout simplement dédaigneux.

«Cela reflète leur ignorance, a déclaré Henry Kissinger. Cela n’a pas été conçu de cette façon. Cela ne s’est pas déroulé de cette façon.

Les hommages à Kissinger de la part d’éminents responsables américains ont afflué immédiatement après l’annonce de sa mort. L’ancien président George W. Bush a déclaré que les États-Unis «ont perdu l’une des voix les plus fiables et les plus distinctives en matière de affaires étrangères» et l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a déclaré que Kissinger était « infiniment généreux avec la sagesse acquise au cours d’une vie extraordinaire ».