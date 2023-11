L’ex-épouse d’un tueur en série comparaît pour complicité dans trois meurtres

L’accusée, cheveux gris et courts, vêtue d’un pull blanc, yeux fuyants, est entrée dans le box aux alentours de 10h (9h GMT), entourée d’une nuée de caméras et d’appareils photo, après qu’elle avoir donné l’autorisation de prise d’images via son avocat.

Au président de la cour d’assises des Hauts-de-Seine (région parisienne) qui l’a interrogée en préambule sur le fait qu’elle veuille bien répondre aux questions, elle a répondu «je vais faire de mon mieux», d’une voix faible.

L’accusée, aujourd’hui âgée de 75 ans, encourt à nouveau la réclusion criminelle à perpétuité.

Pour Me Didier Seban, avocat de parties civiles, «les familles ne demandent pas les détails» des faits: «ce qu’elles veulent savoir, c’est la part effective» de l’accusée dans les crimes commis.

Victimes

En janvier 2003, Estelle Mouzin disparaît sur le chemin du retour de l’école. Il faudra attendre 2019, après des années d’errements dans l’enquête, pour que Monique Olivier contredise l’alibi fourni par Michel Fourniret.

«L’ogre des Ardennes» avouera sa responsabilité quelques mois plus tard à la juge d’instruction Sabine Kheris, aujourd’hui coordinatrice du pôle «cold cases» de Nanterre, en région parisienne.

Selon les déclarations de Monique Olivier en août 2020, Michel Fourniret a séquestré, violé et tué Estelle Mouzin à Ville-sur-Lumes (Ardennes, nord-est), dans la maison qu’il avait héritée de sa sœur. L’ADN partiel de la fillette a été retrouvé sur un matelas saisi en 2003 dans cette maison.

Le tueur en série Michel Fourniret, décédé en 2021 (Yves Boucau/AFP)

En 2021, l’ex-épouse de Michel Fourniret reconnaît pour la première fois un rôle dans la séquestration d’Estelle, précisant avoir accompagné son ex-mari près du bois d’Issancourt-et-Rumel, dans les Ardennes, pour enterrer le corps de la fillette.

En 2018, le tueur en série a aussi avoué son implication dans deux autres affaires longtemps non-élucidées: les meurtres de Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish.

Marie-Angèle Domèce, 18 ans, a disparu trente ans plus tôt à Auxerre (centre-est), entre son foyer et la gare. L’affaire avait été rapidement classée faute d’éléments, avant que l’information judiciaire ne soit rouverte en 2012.

Quant à Joanna Parrish, une Britannique de 20 ans, son corps dénudé a été retrouvé dans l’Yonne près d’Auxerre en 1990. Elle a été droguée, violée et battue avant sa mort.

Malgré de nombreuses fouilles, les corps de Marie-Angèle Domèce et Estelle Mouzin n’ont jamais été retrouvés.

Des débats «douloureux»

Plus de 350 journalistes sont accrédités pour suivre les débats qui doivent durer trois semaines. Ils s’annoncent «douloureux», présage Me Herrmann.

Parmi les témoins appelés à la barre, de nombreux enquêteurs belges et français.

«Nous voulions que toutes les étapes de l’affaire soient entendues», explique Me Seban, notamment les enquêteurs belges «qui dès le départ ont donné à la France la conviction» que le couple Fourniret-Olivier était impliqué dans ces trois affaires.

Mais dans le box, un grand absent: Michel Fourniret lui-même, mis en examen en 2020 pour tous les crimes dont son ex-épouse est accusée, et décédé en 2021.

Il «ne répondra pas de ses actes (…) parce qu’on n’a pas su mener l’enquête comme elle aurait dû l’être», regrette Me Seban.

En 2008, Monique Olivier a été condamnée à la perpétuité pour complicité dans quatre meurtres et un viol commis par son ex-mari. (François Nascimbeni/AFP)

D’où un «procès un peu tronqué», pour Eric Mouzin, qui a bataillé sans relâche pour faire élucider la disparition de sa fille. Mais il dit ne plus rien attendre de l’accusée.

Il ne faut «pas attendre de révélations» de sa part, affirme l’avocat de l’accusée, Me Richard Delgenes.

Mais «participer» au processus judiciaire, c’est pour elle se distinguer de Michel Fourniret, explique le conseil. «Contrairement à lui, elle ne tire pas un plaisir particulier de la douleur de ses victimes ou des familles.»

En 2008, Monique Olivier a été condamnée à la perpétuité pour complicité dans quatre meurtres et un viol commis par son ex-mari.

Et 10 ans plus tard, elle a été condamnée à vingt ans de prison pour complicité dans le meurtre de Farida Hammiche, épouse d’un ancien codétenu du tueur en série, à qui le couple avait volé des lingots d’or. Son corps n’a pas non plus été retrouvé.