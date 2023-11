Une «méga-tempête» fait quatre morts et prive deux millions de personnes d’électricité en Russie

Baptisées «tempête du siècle» et «méga-tempête» par les médias russes, les violentes intempéries, en cours depuis dimanche, ont affecté le plus durement la Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014, le sud de la Russie et les régions partiellement occupées de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson en Ukraine, selon le ministère russe de l’Énergie.

Le corps d’un homme a été retrouvé à Sotchi, station balnéaire très prisée, d’après les autorités régionales, qui ont recommandé aux habitants de ne pas s’approcher de l’eau.

En Crimée, un autre homme qui était allé «regarder les vagues» a péri, a indiqué un conseiller du gouverneur de Crimée, Oleg Krioutchkov, à la télévision publique.

Une personne a également été tuée à bord d’un bateau dans le détroit de Kertch, qui relie la Crimée à la Russie et un corps a été retrouvé à Novorossiïsk, dans la région de Krasnodar, selon les agences russes.

À 07H00 GMT lundi, «environ 1,9 million de personnes» étaient sans électricité dans ces régions « en raison des conditions météorologiques défavorables », a précisé le ministère russe de l’Energie dans un communiqué.

Rien qu’en Crimée, cette tempête a laissé sans électricité 400 000 personnes, selon la société énergétique Krymenergo, citée par les agences de presse russes.

Le président russe Vladimir Poutine a reçu des rapports sur ces « désastres météorologiques » et a ordonné à son gouvernement de prendre des mesures pour aider les régions affectées, a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Dans la région de Krasnodar, qui abrite notamment les stations balnéaires de Sotchi et d’Anapa, des centaines d’arbres ainsi que de nombreuses constructions métalliques équipant les plages ont été arrachées par le vent dans la nuit de dimanche à lundi, faisant des blessés, a indiqué l’antenne locale du ministère russe des Situations d’urgence.

À Vitiazevo, près d’Anapa, la tempête a provoqué l’échouement d’un gros cargo battant pavillon du Belize, le Blue Shark, selon la même source.

Le Consortium du pipeline de la Caspienne a annoncé suspendre le chargement du pétrole et mettre ses pétroliers à l’abri en raison « des conditions météorologiques extrêmement défavorables », les rafales de vent allant jusqu’à 86 km/h et les vagues atteignant 8 mètres de haut.

«Armageddon»

En Crimée, la mer Noire a débordé sur des autoroutes, la télévision russe diffusant des images de vagues déferlant sur des voitures qui tentent de rouler au milieu de l’eau.

Le gouverneur de Crimée, Sergueï Aksionov, a déclaré l’état d’urgence et annoncé lundi une journée chômée en raison des intempéries dans cette péninsule annexée en 2014.

«Nous avons vécu un vrai Armageddon: les habitants ne se souviennent pas avoir vu jusqu’ici du vent et des vagues d’une telle puissance», a déclaré le président du Parlement de Crimée, Vladimir Konstantinov, à la chaîne de télévision russe Rossia 24.

À Sébastopol, plus de 500 animaux marins ont été tués dans l’inondation de l’Aquarium local provoquée par la tempête, a écrit sur Telegram le gouverneur de la ville, Mikhaïl Razvojaïev.

Selon lui, les prévisions météorologiques ne sont guère rassurantes pour l’heure, avec de la pluie, de la neige et des rafales de vent allant jusqu’à 30 mètres par seconde attendues lundi en Crimée.

L’Ukraine voisine est également confrontée à des intempéries, une tempête de neige ayant laissé plus de 2000 localités sans électricité et bloqué les autoroutes.