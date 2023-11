Trois jeunes hommes d’origine palestinienne blessés par balle au Vermont

Cette photo non datée fournie par l'Institute for Middle East Understanding montre Hisham Awartani, Tahseen Ali et Kenan Abdulhamid, qui ont été pris pour cible alors qu'ils se rendaient à un dîner de famille. (HANDOUT/AFP)

La fusillade s’est produite vers 18h25, samedi près du campus de l’UVM, selon le chef de la police de Burlington, Jon Murad. Il a indiqué que la police recherchait le tireur.

Deux des hommes sont dans un état stable et l’autre a subi «des blessures beaucoup plus graves» , a précisé dimanche M. Murad dans un communiqué de presse. Les trois hommes, tous âgés de 20 ans, se rendaient au domicile de l’un des proches de la victime et marchaient lorsqu’ils ont été confrontés à un homme blanc armé d’une arme de poing.

«Sans parler, il a tiré au moins quatre balles avec son pistolet et aurait pris la fuite, a relaté M. Murad dans un communiqué de presse. Les trois victimes ont été touchées, deux au torse et une aux membres inférieurs.»

M. Murad a indiqué que les trois hommes étaient d’origine palestinienne. Deux sont citoyens américains et un est un résident légal. Deux des hommes portaient des keffiehs palestiniens noirs et blancs.

M. Murad a affirmé qu’il n’y avait aucune information supplémentaire suggérant le mobile du suspect.

«Mes plus sincères pensées vont aux victimes et à leurs familles, a déclaré M. Murad dans le communiqué de presse. En ce moment chargé, personne ne peut regarder cet incident sans soupçonner qu’il s’agit peut-être d’un crime motivé par la haine. Et j’ai déjà été en contact avec des partenaires fédéraux en matière d’enquête et de poursuite pour me préparer à cela si cela est prouvé.»

«Le fait est que nous n’en savons pas encore autant que nous le souhaiterions pour le moment. Mais j’exhorte le public à éviter de tirer des conclusions basées sur les déclarations de parties non impliquées qui en savent encore moins» , a clamé le policier.

Plus tôt dimanche, le Comité anti-discrimination américano-arabe a publié une déclaration affirmant que les victimes étaient des étudiants palestiniens américains et qu’il y avait «des raisons de croire que cette fusillade s’est produite parce que les victimes sont arabes» .

Le comité a affirmé qu’un homme avait crié et harcelé les victimes, qui conversaient en arabe, avant de leur tirer dessus.

Le FBI a déclaré être au courant de la fusillade.

«Si, au cours de l’enquête locale, des informations font état d’une potentielle violation fédérale, le FBI est prêt à enquêter», a déclaré Sarah Ruane, porte-parole du FBI basée à Albany, New York, dans un communiqué.

La Maison-Blanche a indiqué que le président Joe Biden avait été informé de la fusillade et qu’il continuerait à recevoir des mises à jour à mesure que les forces de l’ordre rassembleraient davantage d’informations.

Récompense

Le Conseil pour les relations américano-islamiques a offert une récompense de 10 000 dollars pour toute information conduisant à l’arrestation ou à la condamnation du ou des responsables de la fusillade, a indiqué l’organisation dans un communiqué.

L’Institut pour la compréhension du Moyen-Orient a fourni une déclaration sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’il a décrite comme provenant des familles des victimes.

«Nous sommes extrêmement préoccupés par la sécurité et le bien-être de nos enfants, peut-on lire. Nous appelons les forces de l’ordre à mener une enquête approfondie, notamment en traitant cette affaire comme un crime de haine. Nous ne serons pas à l’aise tant que le tireur ne sera pas traduit en justice.»

Appel à la dénonciation

En réponse à la fusillade, le leader de la minorité parlementaire américaine, Hakeem Jeffries, a encouragé la population à «dénoncer sans équivoque la montée surprenante de la haine anti-arabe et de l’islamophobie en Amérique» .

«Personne ne devrait jamais être ciblé en raison de son appartenance ethnique ou religieuse dans notre pays, a déclaré le démocrate de New York sur X. Nous ne laisserons pas la haine gagner».

Le sénateur Bernie Sanders, du Vermont Independent, a également dénoncé l’attaque.

«Il est choquant et profondément bouleversant que trois jeunes Palestiniens aient été abattus ici à Burlington, dans le Vermont. La haine n’a pas sa place ici ni ailleurs. J’attends avec impatience une enquête complète, a affirmé M. Sanders dans un communiqué. Mes pensées vont à eux et à leurs familles.»

Le maire de Burlington, Miro Weinberger, a déclaré que toute indication selon laquelle la fusillade aurait pu être motivée par la haine est «effrayante» .

Le gouverneur Phil Scott a qualifié cela de tragédie.

«J’exhorte les habitants du Vermont à s’unir pour aider la communauté à guérir et à ne pas laisser cet incident inciter à davantage de haine ou de division, a déclaré M.Scott. Nous devons nous unir en ces temps difficiles - c’est le seul moyen de mettre un terme à la violence que nous avons. je vois.»