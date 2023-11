Gaza: le Hamas libère une Américaine de 4 ans

«Elle est libre et elle est en Israël», a-t-il indiqué lors d’un discours depuis l’État américain du Massachusetts.

L’enfant avait été prise en otage le 7 octobre par le Hamas lors de son assaut contre Israël. Selon le conseiller de la Maison-Blanche Jake Sullivan, la petite a «vu ses parents être tués devant elle».

«Elle a subi un traumatisme terrible», a déploré dimanche le président américain.

L’attaque sanglante du Hamas a selon les autorités israéliennes fait 1200 morts, en majorité des civils.

Lors de cette attaque, selon la même source, environ 240 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza.

En représailles, Israël a déclaré une guerre pour «anéantir» le Hamas et a pilonné sans relâche la bande de Gaza. Selon le dernier bilan du gouvernement du Hamas, 15 000 personnes ont été tuées depuis dans cette enclave dont 6150 enfants et jeunes de moins de 18 ans.

Sous l’égide du Qatar, Israël et le Hamas ont conclu un accord pour une trêve de quatre jours renouvelables dans les combats et une libération d’otages en échange de celle de prisonniers palestiniens.

Le président Biden a dit souhaiter que cette trêve soit prolongée.

«C’est mon objectif et notre objectif de faire en sorte que cette pause se poursuive au-delà de demain afin que nous puissions voir d’autres otages relâchés et plus d’aide humanitaire» acheminée dans la bande de Gaza.