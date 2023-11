Gaza: juifs et musulmans canadiens voient des chemins différents vers la paix

Le Hamas a libéré dimanche 17 autres otages; Israël devait libérer 39 prisonniers palestiniens plus tard dimanche dans le cadre de l’accord. Un quatrième échange est prévu lundi, dernier jour de la trêve au cours de laquelle 50 otages et 150 prisonniers palestiniens doivent être libérés au total.

Stephen Brown, le pdg du Conseil national des musulmans canadiens, dit espérer que la trêve de quatre jours sera prolongée et deviendra la première étape vers une paix durable.

«Il est absolument crucial que la communauté internationale veille à ce qu’il y ait une trêve permanente, un cessez-le-feu durable, et ensuite, que nous commencions réellement à mettre le poids de la communauté internationale dans la recherche d’une initiative de paix permanente qui permettra une paix juste et durable au Moyen-Orient», a-t-il soutenu lors d’une récente entrevue.

Michael Mostyn, le directeur général du groupe de défense des droits des juifs B’nai Brith, éprouve des sentiments partagés parce que ne sont pas tous les 240 otages détenus par le Hamas et autres groupes de combat qui seront libérés au bout du processus.

La libération des otages «est très positive, c’est très important pour eux, pour leurs familles. Mais personne n’oublie en ce moment qu’il y a beaucoup, beaucoup plus d’otages à Gaza qui ne font pas partie de cet accord pour les 50», a-t-il déclaré, dans une entrevue.

«C’est donc avec des émotions mitigées que la communauté suit ces événements, car nous cherchons à voir tous les otages libérés immédiatement.»

Les médiateurs internationaux, dirigés par les États-Unis et le Qatar, tentent de prolonger le cessez-le-feu. Israël a affirmé que la trêve pourrait être prolongée d’un jour de plus pour chaque tranche de 10 otages supplémentaires libérés, mais s’est engagé à reprendre rapidement son offensive une fois qu’elle serait terminée.

Même si M. Mostyn a déclaré qu’il aimerait voir tous les otages libérés le plus rapidement possible, il se méfie de la possibilité d’une trêve plus longue.

«Personne ne veut voir le Hamas profiter de cette occasion pour se reconstruire, pour réinvestir dans son appareil militaire, afin qu’il puisse continuer à attaquer, à prendre davantage d’otages et à poursuivre son règne de terreur, a-t-il dit. La communauté est très unie dans sa conviction que le Hamas doit être complètement démantelé et que c’est réellement la seule voie vers la paix, tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens.»

M. Brown a pour sa part affirmé qu’il espérait que le cessez-le-feu réduirait les tensions au Canada, où il y a eu une augmentation des rapports de police faisant état de crimes haineux visant les juifs et les musulmans.

Pour M. Mostyn, il n’y a aucune excuse pour l’antisémitisme ou pour l’islamophobie.

«Qu’il y ait des gens au Canada qui utilisent ce conflit qui a lieu au Moyen-Orient comme une occasion pour attaquer leurs voisins au Canada est révoltant. Nous devrions nous unir en tant que Canadiens et dire qu’il n’y a pas de place pour la provocation contre qui que ce soit, qu’il n’y a pas de place pour la haine dans ce pays», a-t-il soutenu.