Gaza: la deuxième libération d’otages et de prisonniers a été retardée samedi

Jusqu’à samedi après−midi, il semblait que tout se déroulait comme prévu. Des camions d’aide entraient dans la bande de Gaza, le Hamas a remis aux médiateurs, le Qatar et l’Égypte, une liste de plus d’une douzaine d’otages dont la libération était prévue, et le service pénitentiaire israélien a préparé une liste de dizaines de prisonniers palestiniens à libérer.

Toutefois, à la tombée de la nuit, alors que les otages auraient dû sortir de Gaza, le Hamas a annoncé qu’il retardait leur libération en raison de ce qu’il considérait comme des violations de la trêve israélienne. Le groupe a affirmé que les livraisons d’aide autorisées par Israël n’étaient pas à la hauteur de ce qui avait été promis et qu’une quantité insuffisante d’aide parvenait au nord de Gaza – le foyer de l’offensive terrestre d’Israël et la principale zone de combat. Le Hamas a également déclaré qu’un nombre insuffisant de prisonniers vétérans avaient été libérés lors du premier échange, vendredi.

«Cela met l’accord en danger et nous en avons parlé aux médiateurs», a déclaré Osama Hamdan, un haut responsable du Hamas, à Beyrouth.

Même si l’incertitude persistait quant aux détails de l’échange, un certain optimisme régnait également, au milieu de scènes joyeuses de familles réunies des deux côtés. Le premier jour du cessez−le−feu de quatre jours, le Hamas a libéré 24 des quelque 240 otages capturés lors de son attaque du 7 octobre contre Israël qui a déclenché la guerre, et Israël a libéré 39 Palestiniens de prison. Les personnes libérées à Gaza étaient 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et un Philippin.

Plus tôt samedi, les médiateurs ont fourni des rapports contradictoires sur la question de savoir si 13 ou 14 otages devaient être libérés. Avec trois prisonniers palestiniens devant être libérés pour chaque otage en vertu de l’accord, le nombre correspondant de prisonniers palestiniens libérés devait être de 39 ou 42.

Au total, le Hamas doit libérer au moins 50 otages israéliens et Israël 150 prisonniers palestiniens au cours de la trêve de quatre jours – tous des femmes et des mineurs.

Israël a affirmé que la trêve pouvait être prolongée d’un jour supplémentaire pour chaque tranche de 10 otages supplémentaires libérés – ce que le président américain Joe Biden a dit espérer.

Par ailleurs, une délégation qatarie est arrivée en Israël samedi pour se coordonner avec les parties sur le terrain et «garantir que l’accord continue de se dérouler sans heurts», selon un diplomate informé de la visite. Le diplomate a parlé sous le couvert de l’anonymat, car il n’était pas autorisé à discuter des détails avec les médias.

Le début de la trêve a apporté un peu de calme pour les 2,3 millions de Palestiniens, ébranlés par les bombardements israéliens incessants qui ont tué des milliers de personnes, chassé les trois quarts de la population de leur maison et rasé des zones résidentielles. Les tirs de roquettes des militants de Gaza sur Israël se sont aussi tus.

Des premiers otages libérés

À Tel−Aviv, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur une place centrale appelée «la place des otages», en attendant la nouvelle de la deuxième libération.

«N’oubliez pas les autres, car c’est de plus en plus dur. Ça brise le cœur», a déclaré Neri Gershon, une habitante de Tel−Aviv. Certaines familles ont accusé le gouvernement du premier ministre Benyamin Nétanyahou de ne pas en faire assez pour ramener les otages chez eux.

Parmi les Israéliens libérés figuraient neuf femmes et quatre enfants âgés de neuf ans et moins. Ils ont été emmenés dans des hôpitaux israéliens pour observation et ont été déclarés en bon état de santé.

Quelques heures plus tard, 24 femmes palestiniennes et 15 adolescents détenus dans les prisons israéliennes de Cisjordanie occupée et de Jérusalem−Est ont été libérés. Les adolescents avaient été emprisonnés pour des délits mineurs, comme pour avoir jeté des pierres. Parmi ces femmes, plusieurs avaient été reconnues coupables d’avoir tenté de poignarder des soldats israéliens.

«C’est un bonheur entaché de tristesse, car notre libération de prison s’est faite au prix de la vie de martyrs et de l’innocence d’enfants», a déclaré un prisonnier libéré, Aseel Munir al−Titi.

Selon le Club des prisonniers palestiniens, un groupe de défense des droits, Israël détient 7200 Palestiniens, dont environ 2000 arrêtés depuis le début de la guerre.