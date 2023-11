Guerre Israël-Hamas: la trêve de 4 jours est entrée en vigueur vendredi matin

L’arrêt des combats a commencé à 7h, heure locale, et devrait durer au moins quatre jours. Pendant cette période, le groupe Hamas au pouvoir à Gaza s’est engagé à libérer au moins 50 des 240 otages. Pour sa part, Israël doit libérer trois prisonniers palestiniens pour chaque otage remis en liberté.

Le cessez-le-feu de quatre jours a commencé un jour plus tard que prévu initialement. Jeudi, le Qatar a expliqué que les négociateurs peaufinaient les derniers détails de l’accord.

L’avancée diplomatique promet un certain soulagement pour les 2,3 millions de Palestiniens de la bande de Gaza qui ont enduré des semaines de bombardements israéliens, ainsi que pour les familles en Israël qui craignent pour le sort de leurs proches faits prisonniers lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre, qui a déclenché cette guerre.

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, a indiqué que les deux parties avaient échangé des listes de personnes à libérer.

La trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas est entrée en vigueur vendredi matin et semble tenir, dans le cadre d'un accord qui prévoit la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens. (Avi Roccah/AP)

Aide à Gaza

Une aide accrue aux Palestiniens commencera à entrer à Gaza dès que possible, selon ce qu’a ajouté le porte-parole qatari. L’espoir est que l’élan donné par cet accord mènera à la fin de la violence.

En raison du report de la trêve, les frappes aériennes israéliennes se sont poursuivies jeudi.

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, a repris son décompte détaillé des victimes palestiniennes de la guerre, indiquant que plus de 13 300 d’entre elles ont été tuées. Ces chiffres n’incluent pas les données actualisées des hôpitaux du nord, où les services et les communications ont été largement interrompus au début du mois.

Le ministère précise que quelque 6000 personnes sont portées disparues et que l’on craint qu’elles ne soient ensevelies sous les décombres.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a promis de poursuivre la guerre contre le Hamas après l’expiration de la trêve, dans le but de détruire les capacités militaires du groupe, de mettre fin à son règne de 16 ans à Gaza et de restituer l’ensemble des quelque 240 prisonniers détenus à Gaza par le Hamas et d’autres groupes.