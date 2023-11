Washington interroge l’Inde sur un complot présumé d’assassinat contre un militant

La porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, Adrienne Watson, a indiqué dans une déclaration que le gouvernement américain «traite cette question avec le plus grand sérieux» et l’a évoquée avec les «plus hauts responsables» du gouvernement indien.

Elle réagissait à un article du Financial Times selon lequel les autorités américaines auraient déjoué un projet d’assassinat de Gurpatwant Singh Pannun, avocat général de Sikhs for Justice, sur le sol américain, et s’inquiétait de l’implication du gouvernement indien dans ce complot.

M. Pannun, qui possède la double nationalité, est l’organisateur d’une série de votes séparatistes sikhs au Canada et aux États-Unis.

Selon Mme Watson, les responsables indiens ont exprimé leur «surprise et leur inquiétude» et ont indiqué aux Américains que de telles activités ne relevaient pas de leur politique.

Le haut-commissariat de l’Inde à Ottawa n’a pas immédiatement répondu aux demandes pour commenter l’affaire.

M. Pannun était en Colombie-Britannique fin octobre, lorsqu’un gurdwara sikh a accueilli le deuxième tour d’un vote non contraignant sur la création du Khalistan, un État sikh indépendant au sein de l’Inde.

Le chef du gurdwara, Hardeep Singh Nijjar, a été tué par balle à l’extérieur du temple en juin. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré en septembre qu’il existait des «allégations crédibles» d’un possible lien entre l’assassinat et le gouvernement indien.