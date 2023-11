Le lancement d’un missile balistique par la Corée du Nord aurait échoué

Les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud ont déclaré jeudi, dans un bref communiqué, qu’un missile avait été lancé depuis la région de la capitale nord vers les eaux orientales du Nord, mais que le lancement se serait soldé par un échec. Il n’a donné aucun autre détail, notamment sur le type de missile tiré et ce qui lui est arrivé.

Il s’agit du premier tir d’armes connu de la Corée du Nord depuis plus de deux mois. Cela fait suite à l’annonce par la Corée du Sud plus tôt mercredi de sa décision de suspendre partiellement un accord intercoréen et de reprendre les vols d’avions de surveillance le long de la frontière en réaction au lancement d’un satellite nord-coréen. La Corée du Nord a fustigé jeudi la décision sud-coréenne, affirmant qu’elle déploierait de nouvelles armes plus puissantes à la frontière dans une mesure de réciprocité.

La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon ont fermement condamné le lancement d’un satellite nord-coréen mardi soir, estimant qu’il visait à améliorer la technologie des missiles du pays et à établir un système de surveillance spatiale. Les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisent tout décollage de satellite par la Corée du Nord, les considérant comme une couverture pour tester sa technologie de missiles à longue portée. La Corée du Nord affirme avoir le droit souverain de lancer des satellites.

L’agence spatiale nord-coréenne a déclaré que son satellite Malligyong-1 avait été placé en orbite mardi soir, environ 12 minutes après le décollage. Le dirigeant Kim Jong Un a assisté au lancement du satellite sur place. Il s’est ensuite rendu au centre de contrôle de l’agence spatiale nord-coréenne à Pyongyang, où il a été informé que le satellite commencerait officiellement sa mission de reconnaissance à partir du 1er décembre, après une période de mise au point, selon les médias officiels.

L’agence de presse officielle nord-coréenne a rapporté que M. Kim avait reçu des photos satellite de la base aérienne d’Anderson, du port d’Apra et d’autres installations militaires américaines dans le territoire américain de Guam, dans le Pacifique, qui, selon elle, avaient été prises mercredi matin.

Les photos n’ont pas été rendues publiques et de nombreux experts restent sceptiques quant à savoir si le satellite nord-coréen est suffisamment avancé pour effectuer une reconnaissance militaire significative.

En décembre, lorsque la Corée du Nord a publié des photos satellite en noir et blanc des villes sud-coréennes après un lancement test, de nombreux experts ont déclaré que les images étaient trop rudimentaires pour des fins de surveillance. En 2012 et 2016, la Corée du Nord a mis en orbite des satellites d’observation de la Terre, mais les experts affirment qu’aucun d’eux n’a jamais transmis d’images à la Corée du Nord.

La Corée du Nord a utilisé le même satellite lors de ses deux lancements ratés en mai et août. L’armée sud-coréenne a récupéré les débris du premier lancement et a évalué à l’époque que le satellite n’était pas suffisamment sophistiqué pour effectuer une reconnaissance militaire.