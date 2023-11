La situation au 46e jour de la guerre entre Israël et le Hamas

Alors que les opérations militaires d’Israël à Gaza ne connaissent aucun répit, notamment dans le nord de la bande de Gaza, le Fonds des Nations unies pour l’enfance a prévenu qu’une véritable « tragédie » sanitaire se profilait dans ce territoire, en raison du manque de carburant et d’eau. (JALAA MAREY/AFP)

En représailles, Israël a juré d’« anéantir » le Hamas, pilonnant sans relâche le territoire assiégé où s’entassent 2,4 millions de Palestiniens et lançant une opération terrestre le 27 octobre.

Voici les derniers développements:

Accord otages/trêve en vue?

Les négociateurs travaillant à faire libérer les otages retenus dans la bande de Gaza après avoir été enlevés le 7 octobre en Israël n’ont « jamais été aussi proches d’un accord », a déclaré mardi un représentant du Qatar, médiateur dans ce dossier. « Nous souhaitons également que cette médiation aboutisse à une trêve humanitaire », a-t-il ajouté.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a rencontré lundi soir des proches des otages, a fait état de « progrès » dans les négociations et dit espérer de « bonnes nouvelles bientôt ».

« Nous nous approchons de la conclusion d’un accord de trêve », avait aussi déclaré lundi le chef en exil du Hamas, Ismaïl Haniyeh.

« Tragédie » sanitaire en vue

Alors que les opérations militaires d’Israël à Gaza ne connaissent aucun répit, notamment dans le nord de la bande de Gaza, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a prévenu mardi qu’une véritable « tragédie » sanitaire se profilait dans ce territoire, en raison du manque de carburant et d’eau.

Mort de bébés prématurés

Deux des 33 bébés prématurés qui devaient être évacués de l’hôpital al-Chifa, dans le nord de la bande Gaza, sont morts pendant la nuit qui a précédé leur évacuation, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mardi.

Vingt-huit bébés ont été transférés lundi en Égypte en passant par le point de passage de Rafah, dans le sud du territoire.

Hôpital « assiégé »

Selon le porte-parole du ministère de la Santé du Hamas, Ashraf al-Qidreh, l’hôpital indonésien (nord) est toujours assiégé mardi par les chars israéliens et « 50 morts gisent sur le parvis de l’établissement ».

Il avait indiqué lundi soir que l’établissement accueillait encore 400 patients, après l’évacuation de quelque 200 autres.

« Génocide » à Gaza

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a accusé mardi Israël de « crimes de guerre » et de « génocide » à Gaza, et réclamé un « cessez-le-feu immédiat et complet », à l’ouverture d’un sommet extraordinaire des pays émergents des Brics consacré à la guerre.

À cette occasion, le président chinois Xi Jinping a appelé à une « conférence internationale pour la paix » pour régler le conflit israélo-palestinien.

Frontière libano-israélienne

Depuis le début de la guerre, les affrontements entre Israël et le puissant Hezbollah libanais et ses alliés sont quotidiens dans la zone frontalière.

Deux journalistes et deux autres civils ont été tués mardi dans le sud du Liban dans des frappes israéliennes, ont indiqué l’agence de presse officielle libanaise et la chaîne Al Mayadeen pour laquelle ils travaillaient.

Les violences transfrontalières ont fait au moins 95 morts au Liban depuis le 7 octobre, pour la plupart des combattants du Hezbollah, mais aussi au moins 14 civils, selon un décompte de l’AFP. Neuf personnes ont été tuées du côté israélien, dont six militaires, selon les autorités.

Bilans

Selon le gouvernement du Hamas, plus de 13 300 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre, parmi lesquelles plus de 5600 enfants et 3550 femmes.

Côté israélien, l’attaque du Hamas a fait 1200 morts, majoritairement des civils tués le 7 octobre, selon les autorités. Selon l’armée, 68 soldats ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.

L’armée israélienne estime qu’environ 240 personnes ont été prises en otage et emmenées à Gaza durant l’attaque du Hamas.