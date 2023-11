Une trentaine de bébés prématurés ont été évacués de l’hôpital principal de Gaza

Le sort des nouveau-nés à l’hôpital de Shifa avait attiré l’attention mondiale après la publication d’images montrant des médecins essayant de les garder au chaud. Une panne d’électricité a privé les incubateurs et autres équipements de courant. L’eau, la nourriture et les fournitures médicales y étaient épuisées alors que les forces israéliennes livraient bataille aux combattants du Hamas devant l’hôpital.

Une équipe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui s’est rendue à l’hôpital samedi a déclaré que 291 patients étaient toujours là, dont 32 bébés dans un état extrêmement critique, des patients traumatisés avec des blessures gravement infectées et d’autres avec des blessures à la colonne vertébrale qui sont incapables de bouger.

Medhat Abbas, porte-parole du ministère, a confirmé l’évacuation de 30 bébés. Le service de secours du Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir évacué 31 bébés en coordination avec les organismes de l’ONU. Il a dit qu’ils seraient transférés dans un hôpital géré par les Émirats arabes unis dans la ville frontalière égyptienne de Rafah. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de l’OMS, et il n’était pas clair si tous les bébés avaient été évacués.

Soulignant les risques de déplacement à l’intérieur de l’enclave côtière, Médecins sans frontières a déclaré qu’un convoi de véhicules clairement identifiés transportant du personnel et leurs familles a été la cible de tirs dans la ville de Gaza samedi. Un parent d’un membre du personnel a été tué et une autre personne a été blessée, a déclaré le groupe humanitaire.

Des patients terrifiés

Environ 2500 personnes déplacées, des patients et du personnel médical ont quitté l’hôpital de Shifa samedi matin, a indiqué l’OMS. Il a dit qu’il restait 25 membres du personnel médical, ainsi que des patients sur place.

«Les patients et le personnel de santé avec lesquels ils se sont entretenus étaient terrifiés pour leur sécurité et leur santé, et ont demandé d’être évacués», a déclaré l’agence, décrivant Shifa comme une zone de carnage.

Israël prétend depuis longtemps que le Hamas maintient un poste de commandement à l’intérieur des murs de l’hôpital, particulièrement en dessous l’édifice, dans une stratégie utilisant des civils comme couverture. Il a décrit l’hôpital comme une cible clé dans sa guerre pour mettre fin au règne du Hamas à Gaza après l’attaque du groupe dans le sud d’Israël il y a six semaines, qui a tué plus de 1200 personnes et déclenché la guerre.

Le Hamas et le personnel hospitalier nient ces allégations, et les détracteurs ont présenté l’hôpital comme un symbole de ce qu’ils disent être la mise en danger irresponsable des civils par Israël. Des milliers de personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes, et il y a de graves pénuries de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant dans le territoire assiégé.

Les troupes israéliennes qui fouillent le terrain depuis des jours affirment avoir trouvé des armes à feu et d’autres armes, et ont aussi montré aux journalistes l’entrée d’un tunnel. L’Associated Press n’a pas pu vérifier indépendamment les conclusions d’Israël.