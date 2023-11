Escalade de la violence à Gaza: d’autres ressortissants canadiens autorisés à quitter

Les noms de 135 Canadiens figurent maintenant sur une liste de détenteurs de passeports étrangers autorisés à entrer en Égypte par le poste frontalier de Rafah. Cette liste est mise à jour quotidiennement par l’Autorité générale des passages et des frontières de Gaza.

Un avis publié sur la page Facebook de l’autorité indiquait aux personnes autorisées à voyager d’arriver à la frontière avant 7 heures, heure locale.

Selon la plus récente mise à jour d’Affaires mondiales Canada, fournie vendredi, 376 Canadiens, résidents permanents et leurs proches ont pu quitter le territoire palestinien, jusqu’à maintenant, par le terminal de Rafah.

Le conflit actuel a commencé le 7 octobre lorsque les combattants du Hamas ont tué environ 1200 Israéliens dans des attaques surprises, prenant 240 autres personnes en otage.

Israël a déclaré la guerre au Hamas et a lancé une campagne de frappes aériennes, tout en coupant les approvisionnements en eau, en nourriture et en carburant à Gaza, qui abrite 2,3 millions de Palestiniens. Selon le ministère de la Santé palestinien, contrôlé par le Hamas, plus de 11 500 personnes ont été tuées et 2700 autres personnes ont été portées disparues.