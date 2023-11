La fusée Starship de SpaceX explose au cours d’un vol d’essai

La fusée a atteint l’espace après son décollage, depuis le sud du Texas, avant que la communication ne soit soudainement perdue. Le système d’autodestruction du navire l’a fait exploser au-dessus du golfe du Mexique, selon les premières hypothèses.

Quelques minutes plus tôt, le propulseur séparé avait explosé au-dessus du golfe. Mais à ce moment-là, son travail était terminé.

La démonstration de samedi a duré environ huit minutes, soit environ deux fois plus longtemps que le premier test d’avril, qui s’était également terminé par une explosion. Le dernier vol a pris fin alors que les six moteurs du véhicule avaient presque fini de démarrer pour le mettre sur une trajectoire autour du monde.

Avec près de 121 mètres de hauteur, Starship est la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite, dans le but de transporter des personnes vers la Lune et Mars.

«La véritable cerise sur le gâteau aujourd’hui, ce décollage réussi», a déclaré le commentateur de SpaceX, John Insprucker, notant que les 33 moteurs d’appoint ont réagi comme prévu, contrairement à la dernière fois.

Le propulseur s’est également séparé sans problème du vaisseau spatial, qui a atteint une altitude de 148 kilomètres.

«Nous avons obtenu tellement de données, et tout cela nous aidera à nous améliorer pour notre prochain vol», a ajouté la commentatrice Kate Tice.

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a regardé le décollage derrière les contrôleurs de lancement à la pointe sud du Texas, près de la frontière mexicaine, près de la plage de Boca Chica.

Au siège de l’entreprise à Hawthorne, en Californie, les employés ont applaudi tandis que Starship s’envolait à l’aube. La pièce devint silencieuse une fois qu’il fut clair que le vaisseau spatial avait été détruit.

SpaceX visait une altitude de 240 kilomètres, juste assez haute pour envoyer le vaisseau spatial en forme de balle autour du globe avant de se jeter dans le Pacifique près d’Hawaï environ une heure et demie après le décollage, soit une orbite complète.

Lors de la démonstration en vol d’avril, SpaceX a apporté des dizaines d’améliorations à la fusée ainsi qu’à la rampe de lancement. La Federal Aviation Administration a autorisé le vol de la fusée mercredi, après avoir confirmé que toutes les préoccupations en matière de sécurité et d’environnement avaient été satisfaites.

Après le lancement de samedi, la FAA a déclaré qu’aucun blessé ni dommage public n’avait été signalé et qu’une enquête était en cours pour déterminer ce qui n’allait pas. SpaceX ne peut pas lancer un autre vaisseau spatial tant que l’examen n’est pas terminé et que les corrections n’ont pas été apportées, a ajouté la FAA.

La NASA compte sur Starship pour faire atterrir des astronautes sur la Lune d’ici fin 2025 ou peu après. L’agence spatiale a attribué à SpaceX un contrat de 3 milliards $ pour y parvenir, en transférant les astronautes de sa capsule Orion vers Starship en orbite lunaire avant de se diriger vers la surface.

«Le test d’aujourd’hui est l’occasion d’apprendre, puis de voler à nouveau», a noté l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, via X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Starship mesure 10 mètres de plus que la fusée Saturn V de la NASA qui a transporté des hommes sur la Lune il y a plus d’un demi-siècle, et 23 mètres de plus que la fusée Space Launch System de la NASA qui est allée et revenue de la Lune sans équipage, l’année dernière.

Comme auparavant, rien de valeur n’était à bord du Starship pour l’essai.

Une fois que Starship aura fait ses preuves, M. Musk prévoit d’utiliser les méga-fusées entièrement réutilisables pour lancer des satellites en orbite autour de la Terre, ainsi que des équipements et des personnes vers la Lune, et éventuellement vers Mars.