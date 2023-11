41 ouvriers sont coincés dans un tunnel pour un septième jour en Inde

La nature de la formation rocheuse exceptionnellement dure dans la région, associée au retrait des débris, a endommagé la machine d’origine et a interrompu les efforts de sauvetage vendredi, selon des responsables. Cela a ajouté un nouveau défi aux efforts de sauvetage de longue haleine.

Le nombre de travailleurs coincés a également été révisé à 41 plutôt qu’à 40, a déclaré Anshu Manish, un directeur de la société nationale de développement des autoroutes et des infrastructures (NHIDCL), l’une des agences supervisant le sauvetage. Il a affirmé que l’entreprise qui a construit le tunnel, Navayuga Engineering Company, a pris connaissance de cet écart vendredi.

Les autorités ont commencé jeudi à forer les décombres et les débris et ont jusqu’à présent parcouru une zone de 24 mètres, a déclaré Devendra Patwal, responsable de la gestion des catastrophes. Jusqu’à 60 mètres de forage pourraient être nécessaires pour permettre aux travailleurs piégés de sortir, a déclaré M. Patwal à l’Associated Press.

Samedi, une équipe d’experts a tenu une réunion pour également discuter d’autres méthodes potentielles pour sauver les travailleurs coincés, craignant que les vibrations de haute intensité de la machine de forage ne fassent tomber davantage de débris et n’entravent les efforts.

Les sauveteurs espéraient d’abord terminer le forage d’ici vendredi soir et créer un tunnel d’évacuation composé de tuyaux soudés ensemble. Toutefois, les efforts de secours se sont heurtés à un problème après qu’un fort bruit de craquement est venu de l’intérieur du tunnel, surprenant ceux qui supervisaient l’opération, qui ont interrompu le forage après avoir constaté que des parties de la machine étaient endommagées, a déclaré Tarun Kumar Baidya, un directeur du NHIDCL, depuis le site.

Alors que l’opération de sauvetage entrait dans son septième jour, les familles des personnes coincées étaient frustrées et en colère. Des proches de divers États ont passé des nuits près du tunnel, à la recherche de nouvelles. Le récent revers n’a fait qu’exacerber leurs inquiétudes.

Krishna Patel, dont le neveu de 20 ans fait partie des personnes piégées, espérait le voir vendredi.

«L’administration ne cesse de modifier le calendrier de leur sauvetage. C’est très frustrant», a-t-il déclaré.

Certains travailleurs ressentaient de la fièvre et des courbatures mercredi, mais les autorités ont déclaré que leur état ne s’était pas détérioré. Des noix, des pois chiches rôtis, du maïs soufflé et des médicaments leur étaient envoyés au moyen d’un tuyau toutes les deux heures.

M. Patwal a indiqué que deux médecins du site étaient en contact régulier avec les travailleurs piégés pour assurer leur bien-être physique et mental. «Nous faisons de notre mieux pour garder le moral des travailleurs piégés, car c’est une période difficile pour tout le monde, les sauveteurs ainsi que les personnes piégées», a-t-il affirmé.

Les ouvriers sont coincés depuis dimanche, lorsqu’un glissement de terrain a provoqué l’effondrement d’une partie du tunnel de 4,5 kilomètres qu’ils étaient en train de construire à environ 200 mètres de l’entrée. La zone vallonnée est sujette aux glissements de terrain et aux affaissements.

Le site se trouve dans l’Uttarakhand, un État montagneux parsemé de temples hindous qui attirent de nombreux pèlerins et des touristes. La construction d’autoroutes et de bâtiments a été constante pour répondre à l’afflux de personnes.

Le tunnel fait partie de la route toutes saison très fréquentée de Chardham, un projet fédéral phare reliant divers sites de pèlerinage hindou.

Environ 200 secouristes se sont rendus sur le site à l’aide d’équipements de forage et d’excavatrices pour l’opération de sauvetage, avec l’intention de pousser des tuyaux en acier de 80 centimètres de large à travers une ouverture de débris excavés.

Une machine utilisée plus tôt cette semaine a mis du temps à pousser les tuyaux à travers les débris, a indiqué un communiqué du gouvernement de l’État. Elle a été remplacée par une machine américaine Auger d’une capacité de forage allant jusqu’à cinq mètres par heure, et elle est équipée d’un tuyau de 99 centimètres de diamètre pour éliminer les débris. Elle a été endommagée et a été remplacée par une autre machine Auger du même modèle, actuellement utilisée.

Des responsables de l’État ont contacté des experts thaïlandais qui ont aidé à sauver une jeune équipe de football coincée dans une grotte en Thaïlande en 2018, a déclaré l’administrateur du gouvernement de l’État, Gaurav Singh. Ils ont également contacté l’Institut géotechnique norvégien pour obtenir une éventuelle aide.