Trouver des vêtements chauds, le calvaire des déplacés de Gaza

« On est partis avec 20 membres de ma famille il y a plus d’un mois de la ville de Gaza », raconte à l’AFP cette Palestinienne de 29 ans.

L’armée israélienne, qui bombarde sans répit le petit territoire depuis l’attaque sanglante du Hamas qui a fait 1200 morts en Israël le 7 octobre, avait ordonné aux habitants de fuir vers le sud qu’elle présentait comme plus sûr.

« On n’a pris aucun vêtement avec nous. Maintenant qu’il fait froid, il faut que j’achète des vêtements d’hiver », poursuit la jeune femme.

Sur le stand de vêtements d’occasion installé devant l’école de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), où elle dort avec sa famille à même le sol, les habits se vendent à un shekel la pièce (25 centimes d’euros).

En 2022 déjà, l’ONU estimait que le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza depuis 2007 avait « vidé l’économie de Gaza de sa substance, laissant 80 % de la population dépendante de l’aide internationale ».

Le chômage atteint 45 % dans ce petit territoire coincé entre Israël, l’Égypte et la Méditerranée.

Aujourd’hui, pour l’ONU, l’ensemble des 2,4 millions de Gazaouis souffrent de la faim, 1,65 million d’entre eux ont été forcés de se déplacer et avec près d’une maison sur deux détruite ou endommagée, la pauvreté va encore grimper.

« C’est la première fois de ma vie que j’achète des habits d’occasion. On n’est pas riches, mais d’habitude, je peux payer à mes enfants des habits à dix shekels. Mais là, ils toussent à cause du froid. Je n’ai pas le choix », explique Khouloud Jarboue.

« Je suis sûre que ces vêtements sont pleins de microbes, mais je n’ai pas d’eau pour doucher mes enfants ni pour faire une lessive. Ils devront les porter directement ».

Un peu plus loin, sur une avenue où s’alignent des dizaines d’étals, des centaines de Palestiniens manipulent des habits, mesurent des tailles, comparent les tissus. Les températures se rafraichissent et des trombes d’eau tombent régulièrement.

Walid Sbeh n’a pas un shekel en poche. Cet agriculteur, qui a dû quitter ses terres, sort tous les matins de l’école de l’UNRWA où il campe avec sa femme et ses 13 enfants.

« Je ne supporte pas de voir mes enfants affamés et dans de fins habits d’été alors que je sais que je ne peux rien leur acheter », lâche-t-il.

« Ce n’est pas une vie, [les Israéliens] nous forcent à quitter nos maisons, ils nous tuent de sang-froid et si on ne meurt pas sous les bombardements, on va mourir de faim, de soif, des maladies et du froid. »

— Walid Sbeh