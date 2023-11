La justice du Colorado rejette une demande d’exclusion de Trump des bulletins de vote

La décision de la juge de district dans cet État de l’ouest des États-Unis, Sarah Wallace, fait suite à des jugements similaires dans le Minnesota et le Michigan, qui ont aussi décrété de laisser le nom de l’ancien président sur les bulletins de vote.

«La Cour ordonne au secrétaire d’État de placer Donald J. Trump sur le bulletin de vote des primaires présidentielles lorsqu’il certifiera le bulletin de vote le 5 janvier 2024», a déclaré Mme Wallace dans sa décision.

Il s’agit d’une nouvelle victoire pour Donald Trump dont le nom n’a été retiré d’aucun bulletin de vote en dépit des procédures judiciaires qui s’accumulent contre lui.

Dans la plainte qu’elle a déposée dans le Colorado, l’ONG Citizens for Responsibility and Ethics (CREW) estime que Donald Trump est inéligible à cause de l’assaut du Capitole mené par ses partisans le 6 janvier 2021.

Cette attaque violente du siège du Congrès, sanctuaire réputé inviolable de la démocratie américaine, pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020, avait sidéré les États-Unis et au-delà.

Le procès de Donald Trump dans le cadre de cette affaire s’ouvrira en mars à Washington.

D’autres actions en justice similaires dans d’autres États pourraient conduire à soulever la question de l’éligibilité de Donald Trump devant la Cour suprême, où les conservateurs disposent toutefois d’une majorité de 6 contre 3.

L’invocation de cette inéligibilité, qui divise fortement les juristes, repose sur l’article 3 du 14e amendement de la Constitution interdisant à toute personne d’exercer une fonction publique si elle s’est livrée à une «insurrection».