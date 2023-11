Greta Thunberg comparaît devant un tribunal de Londres

Greta Thunberg a été accusée d’avoir enfreint un article de la loi sur l’ordre public qui permet à la police d’imposer des limites aux rassemblements publics. (Alberto Pezzali/The Associated Press)

La Suédoise de 20 ans faisait partie de la vingtaine de personnes qui ont été inculpées après que des manifestants ont tenté de bloquer l’accès à l’hôtel de luxe Intercontinental, au centre de Londres, lors du Forum sur l’intelligence énergétique, auquel participaient certains des plus hauts dirigeants du secteur pétrolier.

Mme Thunberg a été accusée d’avoir enfreint un article de la loi sur l’ordre public qui permet à la police d’imposer des limites aux rassemblements publics. Quatre autres manifestants et elle ont plaidé non coupables mercredi devant le tribunal de première instance de Westminster.

Mme Thunberg a confirmé ses coordonnées devant le tribunal, mais son adresse à Stockholm n’a pas été lue en raison d’inquiétudes concernant les menaces présumées qu’elle aurait reçues.

Les manifestants ont obtenu une libération sous caution inconditionnelle avant leur procès à Londres prévu en février 2024.

Cinq autres personnes également inculpées lors de la manifestation ont toutes nié les mêmes faits mercredi. Elles seront jugées ultérieurement.

L’audience du tribunal a attiré des foules de photographes et de partisans de Mme Thunberg, issus de groupes tels que Greenpeace et Fossil Free London, qui se sont rassemblés devant le bâtiment en scandant et en brandissant des banderoles.

Mme Thunberg et d’autres manifestants pour le climat accusent les entreprises de combustibles fossiles de ralentir délibérément la transition énergétique mondiale vers les énergies renouvelables afin de réaliser davantage de profits. Ils s’opposent également à la récente approbation par le gouvernement britannique du forage pétrolier en mer du Nord, au large des côtes écossaises.

Alors qu’elle était adolescente, Greta Thunberg a inspiré un mouvement mondial pour exiger des efforts plus soutenus pour lutter contre les changements climatiques après avoir organisé des manifestations hebdomadaires devant le Parlement suédois à partir de 2018.

En juillet, elle a été condamnée à une amende par un tribunal suédois pour avoir désobéi à la police et bloqué la circulation lors d’une manifestation environnementale dans une installation pétrolière. Elle avait déjà été condamnée à une amende pour le même délit en Suède.