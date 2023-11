Après sa rencontre avec Xi, Biden veut rassurer ses alliés du Pacifique

«Les États-Unis sont une puissance du Pacifique», a insisté le président américain, qui s’est entretenu pendant plusieurs heures mercredi avec son homologue Xi Jinping.

C’était la première rencontre entre les deux chefs d’État depuis un an, 12 mois marqués par des tensions majeures.

«Le président m’a demandé pourquoi nous sommes aussi impliqués dans le Pacifique», a rapporté Biden. «Je lui ai répondu, +c’est parce que nous sommes une nation du Pacifique. Grâce à nous, il y a la paix et la sécurité dans la région, et donc de la croissance+. Il n’a pas manifesté de désaccord».

Face à la Chine, les États-Unis cherchent à muscler leurs alliances avec les 21 pays de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), qui pèsent ensemble 60% de l’économie mondiale.

Mercredi soir, Joe Biden avait reçu les chefs d’État et de gouvernement sur fond de feu d’artifice, tandis que Xi Jinping a courtisé les patrons américains.

Quelque 400 dirigeants d’entreprise ont accueilli le président chinois debout, avec des applaudissements nourris, selon une journaliste de l’AFP présente au dîner.

«La Chine reste le moteur le plus puissant de la croissance mondiale», a déclaré Xi Jinping dans un discours écrit pour le sommet des PDG de l’Apec.

Jeudi, il a rencontré son homologue péruvienne, Dina Boluarte, pour évoquer des façons de renforcer la coopération économique entre les deux pays, d’après l’agence de presse officielle Xinhua.

Pacte commercial en souffrance

Joe Biden s’est de son côté félicité jeudi que les sociétés des pays d’Asie-Pacifique aient investi «plus de 200 milliards de dollars» aux États-Unis depuis son arrivée à la Maison-Blanche.

Le démocrate a assuré jeudi que des «engagements tangibles ont été négociés en un temps record» pour un pacte commercial avec 13 autres pays de la région, dont le Japon, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud et une grande partie de l’Asie du Sud-Est, à l’exclusion de la Chine.

Le Cadre économique pour l’Indo-Pacifique (IPEF), qui n’offre pas d’accès aux marchés, a été lancé l’année dernière par Washington pour faire «contrepoids» face à la Chine et «démontrer que les États-Unis sont là et comptent bien rester», selon Niels Graham, du cercle de réflexion Atlantic Council.

En pratique, si les discussions sur les chaînes d’approvisionnement, la transition énergétique et la lutte contre la corruption ont en bonne partie abouties, le projet achoppe sur le volet commercial, à cause d’une polémique au sein du parti démocrate sur les normes de travail.

«Personne ne sera laissé en arrière», a promis jeudi le président démocrate, qui briguera dans un peu moins d’un an un second mandat. Les progrès de la semaine vont permettre à l’IPEF de «créer une course vers le haut et non vers le bas».

Se livrer une concurrence acharnée, mais en évitant qu’elle ne dégénère: Biden et Xi ont donc immédiatement mis en pratique les promesses faites mercredi lors de leur sommet, qui a surtout permis de renouer le dialogue.

Les deux hommes pourront désormais décrocher leur téléphone et se parler «directement et immédiatement» en cas de crise, a indiqué Joe Biden.

Campagne électorale

Joe Biden a aussi profité de la tribune de l’Apec pour vanter son bilan.

Il a mis en avant son approche économique, censée permettre aux «pauvres de grimper l’échelle sociale», tandis que la classe moyenne et les riches «continuent de bien s’en sortir».

«Nous voyons déjà les résultats. Le trimestre dernier, l’économique américaine a cru de 4,9% (en rythme annualisé), le taux de croissance le plus élevé depuis deux ans», a-t-il déclaré.

Il a aussi fait un appel du pied aux syndicats, dont il espère le soutien électoral pour 2024.

«Pourquoi nombre d’entre vous (patrons d’entreprise) employez des ouvriers syndicalisés? Parce que ce sont les meilleurs au monde», a-t-il lancé à l’assemblée, après avoir rappelé le récent succès «record» du syndicat de l’automobile américain.

«Mon message à vous tous, dirigeants de gouvernement et d’industries, est que vous pouvez compter sur les États-Unis, nous tenons nos promesses», a-t-il conclu. «Nous serons votre partenaire solide et fiable».