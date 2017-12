L'autre Bordeaux

CHRONIQUE / Les grands rouges et les blancs liquoreux font la renommée du vignoble bordelais. Tellement qu'ils éclipsent les autres vins qui y sont produits, tels que les blancs secs, les rosés, les clairets et les crémants. Mais plus pour longtemps... pleins feux sur la face cachée de Bordeaux!

Les blancs secs constituent une faible proportion des vins bordelais. Trois cépages entrent principalement dans leur composition : les sémillon, sauvignon et muscadelle. Ensemble, ils contribuent à donner des blancs tantôt vifs et fruités, tantôt plus structurés et généreux. Pour la première catégorie, vous serez bien servi avec les appellations bordeaux et entre-deux-mers, entre autres - pour la seconde, vous pourrez amuser vos papilles avec les vins de graves et de pessac-léognan.

On distingue deux types de rosés en territoire bordelais : le bordeaux rosé et le bordeaux clairet. Bien que les premiers soient techniquement plus légers que les deuxièmes, tous deux peuvent être élaborés avec les cépages cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, malbec, petit verdot et carmenère. Qu'est-ce qui les différencie alors? À la suite d'une macération plus prolongée des peaux de raisins noirs dans le jus, le clairet est généralement plus foncé et plus tannique qu'un rosé (bien qu'il en soit un). Ceux-là sont plus rares et on ne se donnera pas la peine d'en chercher à la SAQ puisqu'il n'y en a pas.

Chouette, des bulles bordelaises! À prix très abordable et issues de la méthode traditionnelle (comme en Champagne), qui plus est. À savoir que le crémant de bordeaux s'éclate en blanc et en rosé.

Vous êtes un fan inconditionnel des vins de Bordeaux? Ne manquez pas Bordeaux fête le vin à Québec qui bat son plein cette fin de semaine à l'Espace 400e. Cet événement est une occasion en or de découvrir une grande sélection de vins bordelais, d'assister à des conférences et des ateliers ainsi que de rencontrer des vignerons. Des formations sont également offertes sous des thématiques telles que Choco'Bordeaux, Bordeaux inattendus et Bordeaux se met à table. Les gourmets en profiteront pour déambuler dans la Plaza gourmande, mettant en vedette des produits culinaires québécois, ou encore de se rendre au Pavillon des épicuriens, où des chefs de Québec se succéderont pour faire déguster des repas thématiques en accord avec de grands vins de Bordeaux.

Du côté des Cantons-de-l'Est, les vins québécois sont à l'honneur à la Fête des Vendanges Magog-Orford, cette fin de semaine et les 4, 9 et 10 septembre. Du bon vin et de nombreuses nouveautés vous y attendent!

Cheers!

Francs côtes de bordeaux 2012

Château Pelan Bellevue

SAQ : 10 771 407 - 16,30 $

Voici un bordeaux rouge issu d'agriculture biologique. Cet assemblage de cabernet sauvignon, merlot et cabernet franc est conçu par les mêmes producteurs que le Château Puy-Landry et le Vieux Château Champs de Mars. Au nez, des notes de fruits rouges, d'épices et de bois. Ses tannins bien charnus sublimeront un filet de boeuf à la bordelaise.

Cidre mousseux rosé 2016

Domaine Lafrance

SAQ : 13 258 289 - 15,95 $

Une nouveauté québécoise aussi effervescente que festive vient d'arriver sur les tablettes juste à temps pour la rentrée! Le Domaine Lafrance, situé à Saint-Joseph-du-Lac, a définitivement le vent dans les voiles. La cidrerie, qui sortait ce printemps son nouveau gin, Dandy, est tout récemment devenue la première distillerie à pouvoir vendre ses spiritueux et alcools directement à la propriété au Québec. Un grand pas de franchi pour l'industrie! En ce qui concerne leur nouveau mousseux rosé, il est un hymne à l'automne. Le nez sent bon les pommes mûres et les fraises. C'est frais, doux et facile à boire à l'heure du brunch ou avec un dessert aux pommes.

Crémant de Bourgogne

Brut prestige blanc, Veuve Ambal

SAQ : 12 889 134 - 23,50 $

Comme pour le crémant de bordeaux, le crémant de bourgogne est élaboré selon la méthode traditionnelle. Fort d'un repos de 24 à 36 mois sur lattes et d'une composition alliant chardonnay et pinot noir, il révèle un fort caractère. La palette aromatique intense va des noix, aux champignons en passant par la poire. Les bulles sont fines, crémeuses et persistantes. Un excellent rapport qualité-prix digne de l'apéro ou d'une mousse de foie de volaille.