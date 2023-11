L’Érablière Nouvelle Génération propose des produits différents et novateurs, fabriqués à partir de son sirop d’érable pur à 100 % certifié biologique par Écocert Canada. Hugo Perron produit l’or blond que l’artiste culinaire, Isabelle Blouin, transforme en produits gourmets et gourmands. Ses onctueuses merveilles de saveurs se distinguent par leurs qualité et originalité ainsi que par la créativité de leurs présentations et emballages, la signature distinctive de l’Érablière Nouvelle Génération.