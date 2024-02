Entrevue: il décroche la première médaille olympique d’hiver pour la Tunisie!

C’est quoi, les Jeux olympiques de la jeunesse?

Les JOJ (Jeux olympiques de la jeunesse) ont lieu tous les deux ans, en alternance l’été et l’hiver, comme les Jeux olympiques réguliers. Cette compétition réunit des athlètes de haut niveau âgés de 15 à 18 ans qui viennent du monde entier. Ces JOJ d’hiver se déroulaient à Gangwon en Corée du Sud.

Parmi les 1800 athlètes qui se sont affrontés, il y avait Jonathan, l’un des trois athlètes de l’équipe tunisienne de bobsleigh. C’était la première fois que la Tunisie participait à des Jeux hivernaux.

Favoriser la diversité aux Jeux d’hiver!

Jonathan a 17 ans et vit en Suède, un pays d’Europe. Il a commencé le bobsleigh il y a à peine un an, grâce à un programme du comité olympique. Le programme permet aux jeunes vivant dans des pays sans neige (comme en Afrique et en Amérique du Sud) de pouvoir participer aux JOJ d’hiver. Grâce à ses origines tunisiennes, et puisqu’il a déjà joué au hockey pour la Tunisie, Jonathan a été sélectionné.

«Je suis allé en Corée du Sud au début de l’année 2023 pour essayer différents sports. J’étais plutôt bon dans un bobsleigh, donc j’ai tenté ma chance. Ensuite, il a fallu se qualifier, et grâce à ce programme, j’ai pu effectuer 10 courses aux États-Unis, en Corée et en Europe. »

Dans son bobsleigh, Jonathan peut aller à 120 kilomètres à l'heure! (PHOTO COURTOISIE)

C’est quoi le bobsleigh?

Jonathan t’explique: «Le bobsleigh, c’est une grosse luge avec quatre patins qui descend sur un circuit glacé d’environ 1,3 kilomètre, avec une quinzaine de virages. Il faut pousser le bob le plus vite possible au départ avant de monter dedans et de le piloter précisément jusqu’en bas. Parfois, on peut atteindre les 120 kilomètres à l’heure!».

Le sport peut se pratiquer en solitaire ou en équipe de deux ou de quatre personnes. Jonathan, lui, est seul dans sa luge, qu’on appelle aussi monobob.

Une médaille historique!

Avec seulement une petite année de pratique, Jonathan était l’un des athlètes les moins expérimentés de la compétition.

«C’est clair que je n’osais pas rêver de médailles, je voulais juste en profiter. Mais dès l’échauffement, j’ai vu que mes temps étaient bons.»

Jonathan a remporté l'argent, So Jaehwan (de la Corée du Sud) a remporté l'or et Chi Xiangyu (de la Chine) a remporté le bronze. (PHOTO COURTOISIE)

Il est parvenu à décrocher la médaille d’argent, devenant ainsi le premier athlète tunisien à remporter une médaille dans des Jeux d’hiver. «J’ai célébré avec mes parents et avec mon équipe, c’était un très grand moment pour moi!»

La médaille d’or, elle, est allée au Sud-Coréen So Jaehwan.

Quel avenir pour Jonathan?

Après avoir participé aux JOJ et causé la surprise en remportant l’argent, Jonathan ne veut pas s’arrêter là.

«Je rêve de participer aux Jeux olympiques. Les prochains Jeux d’hiver auront lieu en 2026, mais il sera très difficile de se qualifier. Pour cela, j’ai besoin de commanditaires et je dois trouver un deuxième athlète tunisien puisque chez les adultes, on est deux par luge.»

Jonathan a terminé avec un message pour les As: «Il faut travailler fort et croire en vous. Avec de la volonté, tout est possible, même remporter une médaille en bobsleigh quand on vient d’un pays sans neige !»

Nous, on a beaucoup d’admiration pour Jonathan et on espère qu’il ira loin!

