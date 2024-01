Soins de la peau pour préados: l’avis d’une experte

Sur TikTok, les vidéos de routine de soins pour la peau sont très populaires. Des influenceurs utilisent plusieurs produits, des crèmes, des gels, des sérums, souvent très chers. Les pots et les tubes sont beaux et colorés. La personne qui les vante est rayonnante. Et honnêtement: qui ne rêve pas d’avoir une belle peau?

Sauf que certains produits qui sont présentement populaires sont conçus pour des peaux d’adultes et ne devraient pas être utilisés par des préados et des ados.

La dermatologue pédiatrique Sophie Vadeboncoeur (ça veut dire qu’elle est spécialiste de la peau des enfants) nous explique.

Est-ce que vous voyez de jeunes patients qui suivent cette mode?

Oui. Je vois des filles et des garçons qui viennent consulter pour un problème de peau qui trimballent beaucoup, beaucoup de produits qu’ils ont vus sur TikTok ou Instagram. Certains contiennent des ingrédients pour les peaux matures qui ne leur conviennent pas.

Est-ce qu’il y a des dangers à utiliser ces produits?

Ces produits-là ne sont pas «dangereux», mais ils peuvent être très irritants et causer des rougeurs et de la sécheresse. Les enfants et les adolescents ont une peau sensible. En voulant avoir une plus belle peau, ils utilisent des produits qui leur créent un nouveau problème.

En plus de ne pas être conçus pour les jeunes, ces produits sont souvent très chers. Est-ce qu’on doit payer cher pour de bons soins?

Absolument pas! Et ça, peu importe notre âge. Je le répète souvent: ce n’est que du marketing. Ce n’est pas nécessaire de payer un produit très cher. En fait, ce sont souvent les mêmes ingrédients qu’on retrouve dans des crèmes en pharmacie qui sont vendues dix fois moins cher.

De quoi a-t-on besoin pour prendre soin de sa peau?

De très peu de choses! Notre peau a besoin d’être nettoyée avec un savon doux et d’être hydratée si on a tendance à avoir la peau sèche. Et le matin, il est bien important d’appliquer un écran solaire. La prévention, ça commence avec une bonne protection solaire. C’est une routine très simple et pas chère.

