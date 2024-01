32 défaites, 0 victoire, mais une détermination en or!

Mais ce qui est surprenant, c’est qu’aucun des 16 joueurs des Vics n’a abandonné! Alors, qu’est-ce qui explique leur persévérance, même s’ils savent que leurs chances de gagner sont plutôt minces? Wilton et Benjamin, deux joueurs des Vics, m’ont donné leur point de vue.

Faire face à l’adversité

Wilton, 11 ans, des Vics de Haute-Yamaska. (PHOTO COURTOISIE)

Wilton, 11 ans, joue au hockey depuis 5 ans. Ce qu’il aime de ce sport, c’est le jeu collectif. Lorsqu’il est à l’aréna, il ne pense à rien d’autre. Il est ailier gauche et porte le numéro 21 sur la glace. Son inspiration est Connor McDavid, des Oilers, parce que comme lui, Wilton est très rapide!

Pour garder sa motivation à travers cette série de défaites, il m’a parlé de ses entraîneurs. «Les coachs font des bons discours et réussissent à nous motiver. Ils nous donnent des petits points à faire sur la glace comme gagner nos batailles à un contre un par exemple», m’a-t-il confié.

Benjamin, 12 ans, des Vics de Haute-Yamaska. (Daisuke Taniguchi/PHOTO COURTOISIE)

Benjamin, 12 ans, est défenseur pour les Vics et porte le numéro 36. Il s’inspire du défenseur du Canadien Kaiden Guhle et de son excellente vision du jeu. Benjamin ne s’en cache pas: cette saison est pas mal moins agréable que ses précédentes. Mais s’il continue à se présenter à ses matchs et à ses entraînements, c’est par honneur et par goût de la compétition. «C’était plus difficile d’avoir le goût de jouer au début, mais je me suis un peu habitué», dit-il. C’est aussi la chimie entre les joueurs qui l’a convaincu de persévérer face aux résultats difficiles.

Il m’a aussi confié que la motivation de continuer chez les Vics passait beaucoup par la recherche d’une première victoire. Cet espoir-là fait en sorte que le groupe est resté soudé tout au long de la saison.

Les conseils de Wilton et Benjamin

Que diraient-ils à des amis qui se retrouveraient dans la même situation? Selon Wilton, il ne faut pas se décourager, car «c’est dans la défaite qu’on peut devenir meilleur».

Pour Benjamin, c’est «important de ne pas lâcher», puisque des résultats moins satisfaisants, «ça peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs».

Pour la fin de leur saison, les deux coéquipiers sont plutôt optimistes. Ils ont le sentiment que leur première victoire approche! Il reste quatre matchs de saison régulière et un tournoi avant la fin de la saison. Souhaitons-leur des buts à profusion et peut-être même une grosse victoire!

