À 13 ans, il est le premier humain à battre Tetris

Willis Gibson, un jeune Américain de 13 ans, a battu le jeu Tetris, créé en 1984. (PHOTOMONTAGE LES AS DE L'INFO)

Dans ce jeu, des blocs de différentes formes appelés «tetriminos» tombent. Pour gagner, il faut les assembler pour créer des lignes complètes, qui vont par la suite disparaître. Plus on avance dans les niveaux, plus les blocs tombent vite. Le joueur perd la partie lorsque les blocs s’accumulent jusqu’au sommet de l’écran.

Tetris a été créé sans véritable fin. Mais Willis, dont le nom de joueur est Bluescuti, s’est rendu jusqu’au niveau 157, et le jeu a tout simplement arrêté de fonctionner. Dans le monde des jeux vidéo, on appelle ce genre de victoire «Killscreen».

Voici ce qu’il nous a dit!

As: Depuis combien de temps joues-tu à Tetris?

Willis: Depuis 2 ans et demi maintenant! Je joue probablement une à deux heures par jour, tous les jours.

Peux-tu me décrire le moment où tu as réalisé que tu avais réussi à battre Tetris?

J’étais vraiment excité et je ne pouvais pas y croire. Je pensais avoir une chance de réussir, mais moi et un autre joueur étions en compétition pour battre le jeu. Je pensais qu’il allait être le premier, mais j’ai fait une partie qui est allée très loin et j’ai réussi.

Comment ont réagi tes amis à l’école?

Beaucoup d’enfants me demandent des photos. Parfois, des personnes que je n’ai jamais rencontrées viennent me voir comme s’ils me connaissaient. C’est vraiment étrange, mais toujours assez cool.

Que signifie ton nom de joueur (Bluescuti)?

Quand j’étais en deuxième année, j’étais vraiment passionné par l’astronomie. L’une des plus grandes étoiles connues s’appelle UY Scuti. J’ai donc pris le «Scuti» et ajouté «blue» devant.

Est-ce que ton niveau élevé à Tetris t’aide dans la vie, comme dans ton organisation?

Je suis doué pour organiser des blocs, mais pas ma chambre, hahaha!

Joues-tu à d’autres jeux vidéo?

Oh oui! Je joue à Minecraft, Rocket League et Geometry Dash. Mais Tetris, c’est mon jeu préféré.

Aimerais-tu battre d’autres records?

Je veux continuer de jouer à Tetris, et si quelqu’un me prend mon record, je vais vouloir le récupérer. Je participe aussi à des tournois de Tetris.

As-tu un conseil pour les jeunes qui vont lire l’article?

S’il y a quelque chose que tu veux vraiment, aussi bien tenter ta chance!

Et toi, cher lecteur, quel est ton jeu vidéo préféré? Dis-le-nous en commentaire sur le site des As de l’info!