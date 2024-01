Pourquoi ont-ils participé?

Pendant 12 épisodes d’une heure, Être ado suit 10 adolescents, de l’entrée au secondaire jusqu’au bal de finissants. Rachel-Andrée, d’Alma dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Noah, de Laval, ont fait partie de l’aventure. Pourquoi?

«J’ai toujours été tellement intéressée par la télévision, explique Rachel-Andrée. Je trouvais le projet vraiment cool!»

Noah voulait participer au projet pour une raison très personnelle: «Ça fait plusieurs années que je ne vois presque plus mon père. Donc je me suis dit que ça allait lui faire un petit résumé de mon adolescence.»

Des caméras tout le temps, partout?

Les ados m’ont rassurée: non, l’équipe de tournage ne les suivait pas sans arrêt. Mais au début, c’était très intimidant d’être filmé! «C’est gênant, confirme Noah. Ils te mettent une caméra près du visage, il y a le micro. Mais on s’habitue!»

Rachel-Andrée aussi s’est habituée: «C’était pas mal toujours la même équipe de tournage. On développe des liens, puis c’est devenu des amis de la famille.»

5 ans, c’est long!

En 5 ans, ont-il déjà pensé abandonner? «Je ne dirais pas que j’ai eu l’envie de lâcher complètement le projet, explique Noah. Mais qu’il y a des moments où ça nous tente un peu moins. C’est intrusif: ils viennent dans ta maison, dans ta chambre. C’est quand même des grosses journées de 5 à 6 heures de tournage.»

Rachel-Andrée l’avoue: «J’ai trouvé ça difficile de devoir respecter l’engagement que j’ai pris à 12 ans. J’en ai parlé à l’équipe, qui m’a rassurée. Maintenant, j’ai plein d’images avec mes grands-parents. Ça nous fait des mégas souvenirs. Je suis tellement contente!»

Rencontre et visionnement

Les 10 participants ne se connaissaient pas. Ce n’est qu’en octobre dernier, dans un chalet, qu’ils ont été réunis pour la première fois pour visionner la série.

Un moment bouleversant pour Noah et Rachel-Andrée. «Ça a été un gros boum en pleine face! raconte Rachel-Andrée. Dans le premier épisode, on présente tous les jeunes et leur situation de vie, leurs défis. On apprend que Mika est diabétique. Qu’Andreh arrive de Syrie où il a vécu des choses assez traumatisantes. Que le papa de Noah est absent, comme le mien. Qu’Émy a vécu un gros deuil…»

Noah: «C’est très touchant. J’ai eu des frissons en découvrant la vie des autres. Il ne faut vraiment pas se fier aux apparences».

Les parents des participants n’ont pas vu la série. Ils vont la découvrir en même temps que tout le monde, à la télé.

Et puis, ça a changé quoi, Être ado?

Rachel-Andrée et Noah disent que leur participation à l’émission les a changés. «Ça m’a rendu plus sociable, explique Noah. Je suis plus porté à aller vers les gens.»

Rachel-Andrée dit en avoir tiré un apprentissage important. «Pendant les tournages, il a fallu que je mette en mots des moments plus difficiles. Ça m’a tellement aidée! Et ça va continuer de m’aider.»

La série Être ado est diffusée à Télé-Québec les jeudis à 20h. Il y aura un nouvel épisode chaque semaine, pendant 12 semaines.

Toi, as-tu hâte à l’adolescence? Pourquoi?

Réponds sur le site des As de l’info!