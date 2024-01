À vos jumelles! C’est le Rallye des oiseaux de Noël!

Le Rallye des oiseaux de Noël est une tradition vieille de 100 ans. (PHOTOMONTAGE QUÉBECOISEAUX, LES AS DE L'INFO)

C’est une tradition vieille de 100 ans! En décembre et en janvier, les spécialistes des oiseaux, qu’on appelle les ornithologues, font un inventaire des oiseaux en Amérique du Nord. Ils notent tous les oiseaux qu’ils voient pendant ces deux mois. Toutes les observations sont ensuite mises en commun. Cela permet d’avoir le portrait de la population des oiseaux qu’on peut comparer d’une année à l’autre.

L’organisme QuébecOiseaux a eu l’idée d’en faire une activité pour toute la famille. C’est super facile.

Comment ça fonctionne?

Il suffit de s’inscrire gratuitement au Rallye des oiseaux de Noël sur le site de QuébecOiseaux. Tu peux demander à un adulte de le faire. Tu recevras un courriel qui contient une fiche d’observation et une liste illustrée des oiseaux.

Et ensuite?

«On choisit une journée pas trop froide et on part à la recherche d’oiseaux avec notre fiche d’observation, explique Renée Roy-Baillargeon, biologiste chez QuébecOiseaux. C’est facile, toutes les consignes sont dans la trousse. En revenant à la maison, on se fait un chocolat chaud. Ça, c’est une étape obligatoire!»

On écrit ensuite nos observations sur le site de QuébecOiseaux. En participant au rallye, tu cours la chance de gagner des prix comme des jumelles ou une mangeoire.

Et pas besoin d’habiter en campagne pour participer! Il suffit de tendre l’oreille et de prêter attention pour s’apercevoir qu’il y a des oiseaux partout! Même en ville.

À quoi ça sert?

En plus d’être un jeu, le Rallye des oiseaux est fort utile. C’est un bel exemple de ce qu’on appelle la «science participative», ou «science citoyenne». Grosso modo, c’est quand la population se met à l’œuvre pour aider les scientifiques, car ceux-ci ne pourraient pas accomplir la tâche tout seuls!

Renée Roy-Baillargeon explique pourquoi la participation des citoyens au rallye est importante. «Ça coûterait des milliers et des milliers de dollars si on engageait des biologistes professionnels pour faire toutes les observations. Les données qu’on recueille au rallye nous donnent plein d’informations qui autrement ne seraient pas visibles. C’est assez incroyable ce que les ornithologues amateurs nous permettent de faire. C’est important.»

Les biologistes sont donc capables d’avoir une meilleure idée des dates de départs et d’arrivée des oiseaux migrateurs, par exemple.

L’an dernier, 59 espèces d’oiseaux ont été observées par 562 jeunes partout dans la province.

Le top 3 des oiseaux recensés en 2022-2023

(IMAGE RAPPORT DU RALLYE 2022-2023, QUÉBECOISEAUX)

Alors, participeras-tu au Rallye des oiseaux? Dis-le nous sur le site des As de l’info!