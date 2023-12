C’est quoi un troll?

Pendant le congé des Fêtes, l’équipe des As de l’info se met en mode Ciné-Cadeau! Tu ne connais pas? C’est la programmation spéciale de la chaîne de télévision Télé-Québec, qui met en vedette tes héros préférés! Et pour se cultiver un peu pendant les vacances, on te propose chaque jour un article en lien avec le film présenté le soir même à 18h30. Aujourd’hui, notre inspiration: Les Trolls.

Des légendes du Nord!

À l’origine, les trolls sont des personnages inventés venus tout droit des pays scandinaves! Ce sont des pays froids en Europe.

Légende: La Norvège (troll bleu), la Suède (troll rouge) et le Danemark (troll vert) forment les pays scandinaves! (MONTAGE LES AS DE L'INFO)

Dans la mythologie scandinave, les trolls étaient considérés comme des bêtes mauvaises et dangereuses. Ils vivaient la nuit, souvent dans des grottes ou parmi les rochers. La raison? La lumière du soleil pouvait les transformer en pierre. Un peu comme… des vampires!

Selon les légendes, des trolls qui ont été transformés en pierre par le soleil sont encore visibles dans le paysage.

En voici un exemple! Arrives-tu à percevoir son nez et sa bouche? (PHOTO CHRISTINE BAGLO, VISIT NORWAY)

Des trolls en forme de pierre, ça te dit quelque chose? C’est normal! Dans le film La Reine des neiges, plusieurs trolls vivent dans la Vallée des pierres vivantes. Ces trolls sont capables de prendre l’apparence de rochers en se roulant en boule. Ce sont eux qui ont sauvé Anna après sa chute sur la glace!

Le troll le plus célèbre!

Le plus célèbre troll norvégien est Dovregubben et voici à quoi il ressemble:

Sur cette peinture, tu peux voir le Dovregubben avec une couronne. (IMAGE WIKIPÉDIA)

Un peu plus effrayant que Branche et Poppy, n’est-ce pas? Le nom Dovregubben veut dire «le roi de Dovre». Dovre est une région montagneuse en Norvège, et le personnage de Dovregubben est souvent décrit comme le roi des trolls vivant dans ces montagnes. On ne sait pas s’il était vraiment méchant, mais ce qui est sûr, c’est qu’il était beaucoup plus intelligent que la plupart des trolls.

Des jouets très populaires!

Savais-tu que pour certaines personnes, le mot«troll» leur fait plutôt penser à une… poupée? Oui oui! En 1950, au Danemark, un bûcheron, nommé Thomas Dam, avait une drôle de passion: sculpter des créatures en bois pour ses enfants. Une année, il n’avait pas assez d’argent pour offrir un cadeau à sa fille. Il lui a alors sculpté une poupée troll en bois, avec des cheveux colorés.

Voici à quoi ressemblaient les poupées troll dans les années 1990! (PHOTO WIKIPÉDIA)

D’autres enfants ont vu la poupée et en ont voulu une. Les jouets ont donc commencé à être fabriqués en plastique, et sont devenus très populaires. En 2013, la marque a été rachetée par le studio DreamWorks, qui a réalisé les films des trolls que tu connais aujourd’hui. Ils sont donc inspirés de la petite poupée en bois de Thomas!

