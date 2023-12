Savais-tu que ces personnages de Lucky Luke ont existé?

Depuis 1946, les aventures de l’homme qui tire plus vite que son ombre émerveillent les enfants et les adultes. (PHOTOMONTAGE LES AS DE L'INFO)

Pendant le congé des Fêtes, l’équipe des As de l’info se met en mode Ciné-Cadeau! Tu ne connais pas? C’est la programmation spéciale de la chaîne de télévision Télé-Québec, qui met en vedette tes héros préférés! Et pour se cultiver un peu pendant les vacances, on te propose chaque jour un article en lien avec le film présenté le soir même à 18h30. Aujourd’hui, notre inspiration: Daisy Town de Lucky Luke.

Les frères Dalton

Les frères Dalton (PHOTOS WIKIPÉDIA)

Malheureusement, Lucky Luke n’a jamais réellement existé. Mais les frères Dalton, qu’il chasse aux quatre coins de l’Ouest américain, oui! Et si leurs vrais prénoms étaient différents de ceux dans les BD, leur réputation était identique. Bob, Emmett, Grat et Bill Dalton étaient connus pour commettre des vols et attaquer des trains.

Et pourtant, les frères Dalton ont commencé leur vie dans la légalité. Bob, Emmett et Grat ont même été… policiers. Mais ils ont profité de leurs pouvoirs pour enfreindre la loi. Quant à Bill, il a quitté la maison familiale pour partir en Californie. Il va aussi vivre comme un hors-la-loi, mais ne fera jamais partie de la Bande des Dalton. Et comme ses frères, il finira par être abattu par la police. Enfin, pas tous ses frères.

Blessé, Emmett est l’un des seuls survivants d’une fusillade entre la Bande des Dalton et la police après l’attaque de deux banques à Coffeyville, au Kansas. Il a fait de la prison et une fois libéré, il est devenu un acteur très célèbre à Hollywood. Au point même de jouer dans un film de western qui raconte… l’histoire des Dalton.

Billy the Kid

Billy the Kid (PHOTO YAHOO IMAGES)

Billy the Kid, l’enfant capricieux à qui Lucky Luke donne la fessée, a lui aussi existé. Contrairement à la bande dessinée, le vrai Billy n’a pas commencé sa carrière de bandit en attaquant une diligence à 5 ans.

Mais ce hors-la-loi, très dangereux et craint dans l’Ouest américain, a aussi commencé tôt dans la criminalité puisqu’il n’a vécu que 21 ans. Il s’est fait connaître pour avoir la gâchette facile et pour ses évasions spectaculaires.

Calamity Jane

Il n’y a pas que les bandits qui ont inspiré la bande dessinée! Malgré son statut de cowboy solitaire, il est arrivé à Lucky Luke de faire équipe. Notamment avec Calamity Jane. Dans ce Far West dont la légende a surtout retenu les exploits d’hommes, Calamity Jane a su se démarquer!

À seulement 15 ans, elle abandonne sa famille et part, seule, vivre dans l’Ouest sauvage. Elle y apprend à chasser, à pêcher et à se défendre. Des aptitudes qui vont l’aider au cours de ses aventures. Elle aurait participé à certaines des plus grandes batailles américaines en se faisant passer pour un homme, comme la bataille de Little Bighorn contre le chef autochtone Sitting Bull et ses guerriers!

Bien qu’elle soit la seule source de ses histoires, Calamity Jane reste une légende du Far West grâce aux mystères qui l’entourent.

Daisy Town sera diffusé ce soir à 18h30 à Télé-Québec.

Connaissais-tu ces histoires? Et toi, quel est ton personnage de bande dessinée préféré? Dis-le nous sur le site des As de l’info!