La vérité sur les Vikings!

Est-ce que les Gaulois et les Vikings ont vraiment vécu à la même époque? (PHOTOMONTAGE LES AS DE L'INFO)

Pendant le congé des Fêtes, l’équipe des As de l’info se met en mode Ciné-Cadeau! Tu ne connais pas? C’est la programmation spéciale de la chaîne de télévision Télé-Québec, qui met en vedette tes héros préférés! Et pour se cultiver un peu pendant les vacances, on te propose chaque jour un article en lien avec le film présenté le soir même à 18h30. Aujourd’hui, notre inspiration: Astérix et les Vikings.

1- La rencontre entre les Gaulois et les Vikings: impossible!

Eh oui! On commence fort en disant qu’à la base, la rencontre entre ces deux peuples n’aurait jamais pu se produire. Les aventures d’Astérix se passent en 50 avant notre ère (donc 50 ans avant Jésus-Christ). Il faut attendre 800 ans pour que les Vikings apparaissent dans l’histoire. Ça n’empêche pas que c’est idée originale!

2- Les hommes du Nord

Le peuple viking vient de ce qu’on appelle aujourd’hui la Scandinavie. Cette région au nord de l’Europe est composée du Danemark, de la Suède, de la Norvège.

3- Un peuple de navigateurs

Les Vikings étaient de grands navigateurs. À bord de leurs bateaux, les drakkars, ils ont voyagé dans plusieurs pays d’Europe. On pense souvent que les Vikings n’étaient que des guerriers et des envahisseurs, mais ils étaient aussi de grands explorateurs et de bons commerçants.

4- Ils ont découvert l’Amérique!

Bon… pas tout à fait. En fait, il est bien difficile de dire qui, parmi les peuples d’Europe, est le premier à avoir mis les pieds en Amérique. Mais on sait que des pêcheurs basques (de la France et de l’Espagne) et des Vikings ont accosté chez nous bien avant Christophe Colomb ou Jacques Cartier. On a retrouvé les vestiges d’habitations vikings qui datent des années 1000 à Terre-Neuve.

Le site archéologique viking de l'Anse aux Meadows, à Terre-Neuve-et-Labrador. (PHOTO WIKICOMMONS)

5- Thor, Odin et Loki étaient leurs dieux

Avant de faire partie des Avengers, Thor était un dieu de la mythologie nordique à laquelle croyaient les Vikings. Tout comme Loki et Odin. Asgard est le domaine d’Odin. Heimdall est le gardien du Bifrost. Tout ça a été emprunté à la mythologie viking par le cinéma!

Astérix et les Vikings sera diffusé ce soir à 18h30 à Télé-Québec.

