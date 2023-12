Entrevue: On l’a trouvé, Nemo!

L'équipe des As de l'info a déjà trouvé Nemo! (PHOTOMONTAGE LES AS DE L'INFO)

Pendant le congé des Fêtes, l’équipe des As de l’info se met en mode Ciné-Cadeau! Tu ne connais pas? C’est la programmation spéciale de la chaîne de télévision Télé-Québec, qui met en vedette tes héros préférés! Et pour se cultiver un peu pendant les vacances, on te propose chaque jour un article en lien avec le film présenté le soir même à 18h30. Aujourd’hui, notre inspiration: Trouver Nemo.

Qu’est-ce qui a inspiré tes parents à t’appeler Nemo?

Il y a plusieurs jolies inspirations, comme le capitaine Nemo du livre de Jules Verne Vingt mille lieues sous les mers, mais la première est celle de Little Nemo. Cette vieille bande dessinée créée en 1905 (il y a près de 120 ans!) raconte l’histoire d’un petit garçon de 7 ans, Nemo, qui vit chaque nuit de grandes aventures dans ses rêves. Il y croise des compagnons, une princesse, un lit avec de longues pattes... et se réveille tout ébouriffé chaque matin.

Est-ce que tu trouves ça dur de porter le nom d’un personnage de film d’animation? Un poisson-clown en plus?

Non, pas du tout! Quitte à avoir un prénom de personnage de film d’animation, je crois que je préfère Nemo à Shrek, Ratatouille ou Tarzan!

Est-ce que tu as déjà été victime de moqueries à cause de ton prénom?

J’avais 12 ans quand le film d’animation est sorti au cinéma. 12 ans, ce n’est vraiment pas l’âge où les enfants sont les plus tendres les uns avec les autres. J’ai vécu des moqueries, mais c’était davantage de la part de deux ou trois personnes plutôt que de tout le monde. Et étonnamment, j’ai le souvenir qu’on s’est davantage moqué de mon prénom avant la sortie du film.

Nemo, alors qu'il était tout petit! (COURTOISIE)

As-tu des frères et des sœurs? Si oui, ont-ils aussi des prénoms originaux?

À vous d’en juger: ma grande sœur s’appelle Prune, mon grand frère, Théo, et mon petit frère, Corto.

Aurais-tu aimé avoir un prénom plus commun?

Non, j’aime mon prénom. En général, on me dit plus qu’il est chouette que l’inverse.

As-tu déjà vu le film Trouver Nemo? Qu’en penses-tu?

Oui bien sûr ! C’est un super film, je l’aime vraiment! Et effectivement, je crois que j’ai un attachement un peu particulier avec le personnage avec qui je partage mon prénom.

As-tu des points communs avec le poisson Nemo? Ou avec le capitaine Nemo?

J’ai un peu des points communs avec les deux, et Little Nemo. J’ai grandi au bord de la mer, et j’y suis très attaché. Comme les trois autres, j’aime m’évader dans mon imagination et me laisser emporter dans des aventures.

Selon toi, quand on porte un prénom plus original, est-ce qu’on se sent obligé d’être aussi original que son nom?

C’est difficile à dire, il y a des Olivier et des Catherine bien plus originaux que moi! Cependant c’est vrai que ça aide un peu… mais sans obligation !

Trouver Nemo est présenté ce soir à 18h30 à Télé-Québec.

Et toi, cher lecteur, y a-t-il un prénom de personnage de film d’animation que tu aimerais porter? Dis-le nous sur le site des As de l’info!