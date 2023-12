Astérix, une histoire vraie?

Connais-tu la vraie histoire qui se cache derrière les livres et les films d'Astérix et Obélix. (PHOTOMONTAGE LES AS DE L'INFO)

Pendant le congé des Fêtes, l’équipe des As de l’info se met en mode Ciné-Cadeau! Tu ne connais pas? C’est la programmation spéciale de la chaîne de télévision Télé-Québec, qui met en vedette tes héros préférés! Et pour se cultiver un peu pendant les vacances, on te propose chaque jour un article en lien avec le film présenté le soir même à 18h30. Aujourd’hui, notre inspiration: Les 12 travaux d’Astérix.

Le vrai de vrai Astérix

Le personnage principal, Astérix, est une invention de l’auteur René Goscinny et du dessinateur Albert Uderzo. Cependant, ils se sont inspirés d’un personnage français très connu qui a bel et bien existé: Vercingétorix! Oui oui, il s’appelait vraiment comme ça! Ce nom celtique signifie «grand roi des guerriers». Non seulement Vercingétorix était un guerrier, il était le chef et le roi des Arvernes, de l’an 52 à 46 avant Jésus-Christ. Mais qui sont les Avernes? J’y arrive!

Parlons géographie

Les Arvernes étaient un des peuples qui vivaient à l’époque en Gaule, une région qui correspond aujourd’hui à une partie de la France. Reconnais-tu la phrase «Un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours et à l’envahisseur…»? Chaque histoire d’Astérix et Obélix commence avec cette phrase. Les Gaulois étaient donc les habitants de la Gaule! Et les Arvernes étaient aussi des Gaulois. L’envahisseur, lui, qui est-il? Ce sont les Romains bien sûr!

Les vilains Romains

Dans les aventures d’Astérix et Obélix, les Romains multiplient les ruses pour essayer d’envahir le village de nos héros. Mais ils n’y arrivent jamais. Pourquoi? Parce que les villageois ont un secret, ils ont une potion magique qui les rend invincibles! Cette guerre de territoire fait référence à un évènement qui a bel et bien existé: la guerre des Gaules. Il s’agit d’une série de guerres menées par Jules César (le chef des Romains) contre plusieurs tribus gauloises, dont la tribu de Vercingétorix. Et même s’il n’avait pas de potion magique, Vercingétorix était célébré pour ses réussites militaires et perçu comme un incroyable guerrier! Malheureusement, le village de Vercingétorix a fini par perdre et se faire envahir par les Romains. Je préfère la fin de l’histoire d’Astérix, moi!

Les 12 travaux d’Astérix sera diffusé ce soir à 18h30 à Télé-Québec.

Pour plus de contenus jeunesse, visite le site des As de l’info!