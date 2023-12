Entrevue: à Paris, un rôle immense pour PETiTOM

Psst! Tommy a choisi PETiTOM comme nom pour se rappeler qu’il y a toujours quelque chose à apprendre, et qu’on n’arrête jamais de grandir. Tu vas voir, c’est un curieux au grand cœur!

Coup de foudre pour la danse

Enfant, PETiTOM a la bougeotte: à 7 ans, il travaille comme camelot pour le journal Le Soleil, à Québec, et il joue au hockey.

Puis à 8 ans, c’est le coup de foudre. Il suit son premier cours de break dance. «Je n’ai jamais arrêté de danser depuis. Je manquais des parties de hockey pour aller à mes pratiques de danse», explique PETiTOM.

De danseur à chanteur

À 16 ans, PETiTOM se fait connaître grâce à la compétition télévisée Mixmania2. Dans cette émission, deux groupes de danseurs et chanteurs adolescents s’affrontent. «C’est là que j’ai vraiment appris à chanter. C’était stressant parce que j’étais à la télé, mais j’y suis allé à fond.»

Pour lui, l’aventure de Mixmania2 reste une des plus belles expériences de sa vie. Mais PETiTOM ne s’est pas arrêté là! On l’a vu ensuite à La Voix, dans Révolution, puis ce printemps à Zénith.

Puis, coup de théâtre!

PETiTOM et la troupe de Molière, le spectacle musical. (COURTOISIE)

Au printemps 2023, PETiTOM, qui rêve de travailler en France, décroche deux petits rôles dans la comédie musicale Molière, le spectacle musical à Paris. Quand le comédien qui devait jouer le rôle principal quitte le projet, on offre le rôle de Molière… à PETiTOM. «Ça, c’était inattendu! Mais ça vient avec une discipline, des sacrifices, une grande charge de travail.»

PETiTOM est dans presque toutes les scènes du spectacle, qui est présenté au moins 4 fois par semaine, chaque fois devant plus de 2000 spectateurs. Alors pas question pour lui de tomber malade!

En 2024, le spectacle Molière part en tournée en Europe. Est-ce qu’il pourrait aussi s’arrêter au Québec? «Je me bats corps et âme pour amener le spectacle au Québec!» assure PETiTOM.

Avec le succès qu’il connaît, PETiTOM pourrait avoir la grosse tête. Mais c’est tout le contraire.

«Je sais que c’est éphémère. Le but, c’est juste de continuer à être bienveillant et de donner aux gens. Tout ce que je fais, c’est de la musique. Je fais juste un beau métier qui inspire les gens, c’est pas plus que ça.»

3 conseils de PETiTOM

«Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il faut oser. Si tu te prends trop au sérieux, tu te coupes de ta créativité.»

«Il faut persévérer. La première chorégraphie que tu vas faire ne sera pas belle. La première chanson que tu vas chanter ne sera pas wow. Mais ce sont ces premières fois qui vont te faire évoluer.»

«Il faut rester curieux. Ne jamais penser que t’as tout appris. Il y a toujours, toujours un truc nouveau à apprendre qui peut t’élever.»

Questions en rafale

Ton animal préféré?

J’ai toujours rêvé de voler, alors un aigle. 🦅

Ta couleur préférée?

Présentement, c’est le vert. 💚

Ton repas préféré?

J’aime me faire une bonne omelette avec des légumes. 🍳

Que fais-tu pour relaxer?

Jouer au basket. Ou marcher dans la ville en écoutant de la musique. 🏀🎵

Envie de lire d’autres histoires inspirantes? Fais un tour sur le site des As de l’info!