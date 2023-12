Actu jeunesse: rien ne va plus pour Obélix

(CARICATURE BADO, LE DROIT)

Dans cette caricature, le caricaturiste Bado du journal Le Droit a dessiné l’acteur Gérard Depardieu, accompagné de la phrase: «Le monstre sacré du cinéma français». Comme tu peux le voir, le mot «sacré» est rayé. Pourquoi Bado a-t-il décidé de rayer ce mot?

Un documentaire choquant

Au début du mois de décembre, une chaîne de télévision française a diffusé un documentaire sur Gérard Depardieu.

À plusieurs reprises durant le documentaire, Gérard Depardieu tient des propos très déplacés envers les femmes. Ces propos sont très choquants et ont été qualifiés de misogynes et de sexistes. Les images du documentaire sont vite devenues virales sur Internet et ont révolté de nombreuses personnes.

Si cette histoire fait tant réagir, c’est que Gérard Depardieu est une véritable star. Il a joué dans plus de 200 films et a reçu de nombreux prix et honneurs. Mais les récentes accusations et le comportement de l’acteur ces dernières années ont beaucoup terni son image.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le premier ministre du Québec François Legault lui a retiré un honneur, l’Ordre national du Québec.

Pas le premier scandale

Ce n’est pas la première fois que Gérard Depardieu fait parler de lui dans les médias. En 2020, il a été accusé de viol et d’agressions sexuelles par l’actrice Charlotte Arnould. Une dizaine d’autres femmes ont ensuite accusé l’acteur de violences sexuelles. Le nombre de victimes s’élèverait désormais à 16.

Une autre chose qui fait beaucoup réagir à propos de Depardieu: ses amitiés politiques. L’acteur français a de bonnes relations avec le dictateur nord-coréen Kim Jung-un et le président de la Russie, Vladimir Poutine.

Revenons à la caricature de Bado

L’expression «monstre sacré», c’est en général positif. Un «monstre sacré», c’est quelqu’un d’extrêmement important, admiré par tout le monde. On peut dire que depuis 50 ans, Gérard Depardieu était le monstre sacré du cinéma français. Il était adoré par des millions de fans!

Mais ce qu’on a appris sur lui n’est pas du tout glorieux. C’est même inacceptable. C’est pourquoi le caricaturiste a barré le mot «sacré». De sorte que Depardieu est décrit comme seulement un «monstre», à cause de ses comportements irrespectueux envers les femmes.

Et toi? Que penses-tu de tout ça? Dis-le nous en commentaire sur le site des As de l’info.