Actu jeunesse: qu’est-ce qui se passe avec les cantaloups? 👀

Tout a commencĂ© il y a environ 6 semaines, quand on a dĂ©couvert que beaucoup de cantaloups vendus en AmĂ©rique du Nord Ă©taient contaminĂ©s avec une bactĂ©rie, la salmonelle. Quand une personne ou un animal est en contact avec cette bactĂ©rie, il peut attraper une maladie qu’on appelle salmonellose.

C’est quoi, la salmonelle?

C’est une bactĂ©rie qui vit sur nos animaux de compagnie et sur le bĂ©tail, en particulier les veaux. La salmonelle peut aussi se retrouver dans plusieurs aliments :

La viande crue, en particulier le poulet

Des fruits, lĂ©gumes ou graines crus avant qu’ils ne soient lavĂ©s

Des Ɠufs crus ou pas assez cuits

Des produits laitiers

Il est impossible de deviner si un aliment contient ou non cette bactĂ©rie, car on ne peut pas la voir Ă l’Ɠil nu. Par exemple, un cantaloup peut paraĂźtre parfaitement normal alors que la salmonelle vit sur son Ă©corce. Quand on le coupe sans l’avoir d’abord lavĂ© Ă l’eau chaude, on transfĂšre la bactĂ©rie dans la chair du fruit
 qu’on mange ensuite. C’est lĂ qu’on risque d’attraper la salmonellose.

La salmoquoi?

La salmonellose est une infection qui peut se transmettre de différentes façons :

En mangeant un aliment qui contient la bactérie salmonelle

En touchant une surface contaminĂ©e, par exemple une assiette oĂč on a dĂ©posĂ© du poulet cru, puis en portant sa main Ă sa bouche

En touchant à un animal contaminé, puis en portant sa main à sa bouche

La plupart des gens qui ont la salmonellose guĂ©rissent facilement en moins d’une semaine. Mais d’autres personnes peuvent tomber gravement malades et avoir besoin d’ĂȘtre hospitalisĂ©es.

Que s’est-il passĂ©?

La salmonelle s’est retrouvĂ©e dans plusieurs cantaloups vendus un peu partout au Canada et aux États-Unis. L’Agence de la santĂ© publique du Canada a comptĂ© 153 cas de salmonellose Ă travers le pays. Au moins 53 personnes ont Ă©tĂ© hospitalisĂ©es et 6 sont malheureusement dĂ©cĂ©dĂ©es.

Pour protĂ©ger la population, l’Agence de la santĂ© publique du Canada demande Ă tout le monde de jeter ses cantaloups sans les manger. Elle a interdit aux commerces, comme les Ă©piceries et les restaurants, de vendre certains cantaloups.

Ce que tu peux faire pour te protéger de la salmonelle

Pour te protĂ©ger de cette vilaine bactĂ©rie, tu dois te laver les mains trĂšs souvent! Tu dois surtout le faire aprĂšs avoir flattĂ© ton animal de compagnie, aprĂšs ĂȘtre allĂ© aux toilettes et avant de manger.

Assure-toi aussi de bien laver Ă l’eau chaude les fruits et lĂ©gumes frais avant de les manger. Tu enlĂšveras ainsi les bactĂ©ries, la terre et les autres saletĂ©s sur leur peau.

Tu peux dĂ©cider d’éviter de manger du cantaloup dans les prochaines semaines, par prudence. Mais sache que tu peux quand mĂȘme en manger. Brosse bien l’écorce sous l’eau avant de le couper, puis assure-toi de laver ton couteau et ta planche aprĂšs!

Si tu cherches un petit cadeau Ă offrir Ă tes parents, tu peux glisser un thermomĂštre Ă viande dans leur bas de NoĂ«l. Ainsi, ils pourront s’assurer de bien cuire les viandes que vous mangez, surtout les volailles!

Si tu adores le cantaloup, c’est une bonne occasion de dĂ©couvrir d’autres variĂ©tĂ©s de melons, comme le melon Ă chair jaune et le melon miel. Savais-tu qu’il existe un melon appelĂ© melon de MontrĂ©al?

Quelle est ta variĂ©tĂ© de melon prĂ©fĂ©rĂ©e? Dis-le nous en commentaire sur le site des As de l’info!