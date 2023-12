Débat jeunesse: POUR OU CONTRE les cadeaux de Noël?

Les arguments POUR ✅

Une tradition

Pour Quentin (9 ans), Noël sans cadeaux, ce n’est pas Noël! «Je n’imagine pas une seule seconde Noël sans cadeaux. J’attends toujours cette période de l’année avec impatience et j’adore déballer les cadeaux le 24 décembre avec mes parents et mes frères et sœurs.»

Pour beaucoup de personnes, les cadeaux font partie des traditions de Noël tout comme le sapin, les décorations, etc.

Le plaisir d’offrir

Quand j’avais ton âge, j’adorais Noël parce que j’aimais déballer mes cadeaux. Mais en grandissant, j’ai découvert que j’aime beaucoup plus en offrir qu’en recevoir! J’adore faire plaisir à mes amis et ma famille et me casser la tête pour trouver des présents originaux.

Un coup de pouce financier

Les cadeaux de Noël, c’est aussi l’occasion de gâter ceux qu’on aime. Cela peut permettre de leur offrir quelque chose qu’ils n’auraient pas les moyens d’acheter autrement. D’une certaine façon, ces cadeaux peuvent donner un petit coup de pouce financier.

Les arguments CONTRE ❌

Le vrai sens de Noël

Avec tous ces cadeaux, on oublie peut-être l’essentiel. L’important, à Noël, c’est de se retrouver avec ceux qu’on aime, et de partager de beaux moments ensemble, non? Depuis plusieurs années, la fête est devenue très commerciale. Et on passe parfois plus de temps à déballer qu’à jouer ensemble ou à discuter!

Pas un cadeau pour la planète!

Fabriquer des cadeaux, ça nécessite beaucoup de ressources. En plus, beaucoup de produits qu’on achète sont fabriqués dans des pays très lointains, comme la Chine. Tout ça voyage en camion ou en bateau pour se rendre sous nos sapins. Bien sûr, il y a un impact sur l’environnement. En plus, il arrive que ces cadeaux finissent oubliés dans un placard quelques jours après Noël…

Tant d’emballage!

Selon l’organisme Zéro déchet Canada, plus de 540 000 tonnes de papier d’emballage et de sacs-cadeaux sont jetés chaque année seulement au Canada. Alors imagine dans le monde entier! Heureusement, il y a d’autres options. Dans ma famille, on emballe les cadeaux dans des écharpes, des tissus ou bien des couvertures. Une fois Noël terminé, ces emballages sont de nouveau utilisables!

En résumé :

(PHOTOMONTAGE LES AS DE L'INFO)

Et toi, finalement, es-tu pour ou contre les cadeaux de Noël? Dis-le nous sur le site des As de l’info!